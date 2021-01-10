(حميدتي) يبحث مع سلفا كير السلام في السودان ودولة الجنوب

- حميدتي في مطار الخرطوم مغادرا لأسمرا ـ 8 يناير 2021 ـ صورة من صفحة مجلس السيادة بفيسبوك
الخرطوم 10 يناير 2021 ـ بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" ورئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت يوم الأحد بجوبا سير تنفيذ اتفاق سلام السودان وآخر التطورات في ملف سلام جنوب السودان.
وقال مستشار الرئيس الجنوب سوداني توت قلواك في تصريح إن دقلو قدم تنويرا ضافيا لسلفا كير بشأن تكوين لجان آليات السلام فضلاً عن جهود تكوين الحكومة بمشاركة الحركات المسلحة.
وأشار إلى أن الرئيس سلفا كير طلب من دقلو استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية ـ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو لا سيما وأن وفد الحركة متواجد في جوبا وفي كامل الجاهزية لاستئناف التفاوض مع الحكومة.
في سياق آخر ناقش اللقاء آخر التطورات في عملية سلام جنوب السودان.
وأشار الى أن دقلو تلقى تطمينات من سلفا كير بأن الشهر الجاري سيشهد تكوين مجلس الولايات والمجلس التشريعي القومي الى جانب تكوين حكومات الولايات وقرب انتهاء فترة تدريب الجيش القومي.
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