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(حميدتي) يبشر بتوقيع اتفاق السلام الشامل بحلول 20 يونيو الجاري

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الخرطوم 10 يونيو 2020 - قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان (حميدتي)، الأربعاء، إن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق السلام، وبشر الشعب السوداني بتوقيع اتفاق شامل بحلول 20 من يونيو الجاري.

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حميدتي وقع على الاتفاق مع مسار الوسط ..الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

وأضاف، في ختام الجلسة الأولى للمفاوضات حول القضايا القومية مع الحركات المسلحة والتي ترأسها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، "تمكنا من معالجة قضايا الحرب والسلام بطريقة تقود إلى سلام شامل وعادل".

ولفت إلى أن الترتيبات تجري لتجاوز النقاط الأخيرة فيما يلي المشاركة في السلطة والاتجاه لمصفوفة التنفيذ وصياغة الاتفاق.

وأثنى المسؤول السوداني على روح المثابرة التي اتسم بها طرفا التفاوض والجهود الكبيرة التي تبذلها الوساطة بدولة الجنوب وصولا إلى اتفاق يفضي إلى سلام دائم.

ودعا الحركة الشعبية، بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة عبد الواحد للانضمام لمسيرة السلام تحقيقا لرغبة الشعب السوداني في المرحلة الحالية التي لا تتحمل المزيد من النزاع.

وحث حميدتي، وسائل الإعلام في جوبا والخرطوم، على إحكام التنسيق والتعاون لتبادل المعلومات وتوصيل رسائل السلام الحقيقية للشعب السوداني.

وتركز مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هي: مسار إقليم دارفور ومسار ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.



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