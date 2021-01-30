حميدتي يزور قطر في أول زيارة لمسؤول سوداني منذ سقوط البشير

حميدتي التقى الوفد القطري برئاسة مطلق القحطاني ..السبت 23 أغسطس 2020

الخرطوم 30 يناير 2021 ـ توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، إلى قطر في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها لمسؤول سوداني رفيع بعد سقوط الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2019.

ويرافق حميدتي في زيارته للدوحة وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد.

وتاتي الزيارة ضمن حملة دبلوماسية لشرح طبيعة الخلاف الحدودي الناشب بين السودان وإثيوبيا منذ نوفمبر الماضي.

وغرد حميدتي على حسابه في تويتر قائلا "إن الزيارة إلى دولة قطر، تأتي في هذا التوقيت الدقيق للتأكيد على عمق العلاقات بين بلدينا وتعزيز التعاون في المجالات كافة".

وقالت وكالة السودان للأنباء إن نائب رئيس مجلس السيادة سيبحث مع المسؤلين القطريين مسار العلاقات الثنائية الى جانب القضايا والموضوعات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وتوترت العلاقات بين السودان وقطر بعد رفض السلطات السودانية في أعقاب سقوط البشير استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية بعد أن رفض المجلس العسكري الانتقالي آنذاك منح الإذن لطائرته رغم وصولها إلى الأجواء السودانية.

وتسببت الحادثة وقتها في إعفاء وكيل وزارة الخارجية السفير بدر الدين عبدالله من منصبه.

والتقى حميدتي بجوبا في أغسطس الفائت بمبعوث وزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة وتسوية المنازعات مطلق القحطاني في إطار الوساطة القطرية لتسوية النزاع بين الأطراف السودانية.

ووجه القحطاني دعوة رسمية إلى كل من رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لزيارة الدوحة، حيث أكد مبعوث وزير الخارجية القطري دعم بلاده لبرامج حكومة الفترة الانتقالية ووقوف قطر مع السودان.

لكن تلك الدعوات لم يتم تلبيتها عكس الدعوات التي وجهتها لهما كل من السعودية والإمارات.

وأنهت مصالحة خلال قمة لمجلس التعاون الخليجي بالسعودية في يناير الحالي قطيعة بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر.