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(حميدتي) يستقبل دينق ألور ويعد بمتابعة ملف أبيي وصولا إلى حل دائم

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حميدتي يستقبل دينق ألور في القصر الرئاسي، الخميس 17 سبتمبر 2020.

الخرطوم 17 سبتمبر 2020 – وعد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الخميس، مجددا بمتابعة ملف أبيي إلى حين الوصول إلى حل دائم يسهم في التعايش السلمي والأمن والاستقرار.

واستقبل حميدتي، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، وفد منطقة أبيي برئاسة وزير شؤون شرق إفريقيا ومسؤول ملف أبيي بحكومة جنوب السودان، دينق ألور، في حضور رئيس إشرافية أبيي، دينق أروب، وعضو برلمان الجنوب، عائشة عباس أكوي.

وقال حميدتي في صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إن الاجتماع ناقش الأوضاع في أبيي وكيفية إيجاد حلول لملف المنطقة والبدء في ترتيبات التفاوض من أجل الوصول إلى سلام واستقرار دائم.

وأضاف: "نأمل أن تُحل قضية أبيي بنفس الروج التي تمت بها معالجة قضايا السودان في المناطق المختلفة من أجل تحقيق السلام الشامل في بلادنا".

وتابع: "كما نتعهد بمتابعة الملف بهدف الوصول إلى حل دائم يسهم في التعايش السلمي والأمن والاستقرار.. نحن شعب واحد في دولتين ومطمئنون بأنه لن تكون هناك أي عقبات أمام الوصول إلى حل نهائي لقضية المنطقة.

من جهتها، قالت عضو برلمان جنوب السودان، عائشة عباس أكوي، في تصريحات صحفية، إن حميدتي رحب بجهود معالجة ملف أبيي، ووعد بالترتيب لبدء التفاوض حول الملف للوصول إلى سلام واستقرار دائم بالمنطقة.

وأشارت إلى أن حميدتي طمأن الوفد بحل قضية أبيي بنفس الروح التي تمت بها معالجة قضايا السودان في المناطق المختلفة من أجل تحقيق السلام الشامل في السودان وجيرانه.

واجتمع قادة أبيي في أغسطس الماضي مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" الذي تعهد بمعالجة الوضع النهائي لأبيي بعد عملية السلام.

وبموجب اتفاقية السلام الموقعة في 2005، يتعين على سكان المنطقة الحدودية التصويت في استفتاء شعبي لتقرير ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى جنوب السودان أو البقاء في السودان.

لكن عدم الاتفاق على من يحق له المشاركة في الاستفتاء عرقل العملية.



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