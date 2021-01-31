(حميدتي) يلتقي الشيخ تميم ورئيس مجلس الشورى القطري

أمير قطر استقبل "حميدتي" بالدوحة ..الأحد 31 يناير 2021

الخرطوم 31 يناير 2021- واصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" لقاءاته بالمسؤولين القطريين في اليوم الثاني لزيارته الى الدوحة.

والتقى حميدتي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بجانب تطورات الأوضاع في السودان وفي المنطقة بشكل عام.

وتطرق اللقاء للتطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع على الحدود السودانية الاثيوبية.

وأكد حمبدتي بحسب وكالة السودان للأنباء متانة وعمق العلاقات التي تربط السودان ودولة قطر، مبينا أهمية التنسيق المشترك بين البلدين حول كافة القضايا في المحافل الإقليمية والدولية.

وأطلع أمير دولة قطر على مراحل تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه مع حركات الكفاح المسلح، ممتدحاً جهود دولة قطر في تحقيق السلام بالسودان خاصة في دارفور.

وشكر حميدتي الشيخ تميم على دعم بلاده السخي للمتضررين من السيول والفيضانات بالسودان، فضلاً عن جهودها في مساعدة السودان في التصدي لجائحة كورونا.

وكان حميدتي وصل الدوحة السبت، في أول زيارة رسمية لمسؤول سوداني رفيع المستوى منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل 2019.

والتقى حمبدتي الأحد كذلك رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود بحضور وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد.

واستعرض اللقاء العلاقات بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب حميدتي عن شكره وتقديره لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً، لما قدمته من دعم ومساندة للشعب السوداني في مختلف المجالات.