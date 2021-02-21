(حميدتي) يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي

- حميدتي ونائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ـ أبو ظبي 21 فبراير 2021
الخرطوم 21 فبراير 2021 ـ التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الأحد، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان، على هامش معرض الدفاع الدولي - آيدكس 2021.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق تطلعات الدولتين والشعبين.
طبقا لكال السودان لللأنباء فإن اللقاء بحث أيضا المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء من الجانب الإماراتي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة، ومن الجانب السوداني سفير السودان بالإمارات محمد عبد الله.
وافتتح معرض الدفاع الدولي - آيدكس 2021، اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
أخر الآراءالأمير عُثمان دِقْنة عاشِق سواكن.. حُلم لم يتحقّق؛ أسئلة وقليل من الإجابات (2-2) 2021-02-21 18:24:24 ياسر عرمان (١) المياة على وشك أن تغمر وادي حلفا بكامل تاريخه ومساجده وكنائسه، وآلاف السنين من التاريخ فوق الأرض والمطمور ، والأراضي التي شقها الكبار بعانخي وتهراقا وزكريا بن جرجة وعبدالرحمن النجومي والملوك والكنداكات (...)
في مكتبة المصوَّرات بالخرطوم.. جنوب السُّودان.. انتفاض مواطني المناطق المقفولة (1 -6) 2021-02-19 14:50:57 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk في يوم 11 تموز (يوليو) 2011م أعلن شعب جنوب السُّودان عن ميلاد دولته في احتفال عظيم، وذلك بعد نضالٍ سياسي وعسكري وثقافي واجتماعي امتدَّ أكثر من أربع حقب عجاف. حال أهل (...)
الأمير عثمان دقنة عاشق سواكن حلمٌ لم يتحقق، أسئلةٌ وقليلٌ من الإجابات (1 – 2) 2021-02-17 18:40:27 بقلم : ياسر عرمان كتابات في حب وإحياء روابط الوطنية السودانية: كانت رحلة الأمير عثمان دقنة ومشاركته في قيادة الثورة المهدية في إحدى جوانبها المهمة تجسيداً حياً لروابط الوطنية السودانية وهذه المقالة مهداة إلى الدكتور طه (...)
المزيد