(حميدتي) يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي

حميدتي ونائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ـ أبو ظبي 21 فبراير 2021

الخرطوم 21 فبراير 2021 ـ التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الأحد، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان، على هامش معرض الدفاع الدولي - آيدكس 2021.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق تطلعات الدولتين والشعبين.

طبقا لكال السودان لللأنباء فإن اللقاء بحث أيضا المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء من الجانب الإماراتي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة، ومن الجانب السوداني سفير السودان بالإمارات محمد عبد الله.

وافتتح معرض الدفاع الدولي - آيدكس 2021، اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.