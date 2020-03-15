(حميدتي) ينهي مباحثات في القاهرة ناقشت ملفات سد النهضة ومكافحة الارهاب

الخرطوم 15 مارس 2020 - قال عضو مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الأحد، إن مباحثاته مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة، تناولت حزمة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بينها سد النهضة ومكافحة الإرهاب.

عضو مجلس السيادة التقى الرئيس المصري في القاهرة ..الأحد 15 مارس 2020

وأوضح في تصريحات صحفية، عقب عودته من القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين، أنه "بحث خلال لقائه بالرئيس السيسي، قضايا الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وأكد حميدتي أن بلاده ستكون وسيطًا بين مصر وإثيوبيا لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق بشأنه.

وقال في تصريح عقب لقائه السيسي إن "المفاوضات الخاصة بسد النهضة بدأت منذ زمن طويل والآن وصلت الأطراف إلى النهايات، مشيرًا إلى أنه تم تسليم ملف سد النهضة إلى رئيس مجلس الوزراء السوداني وهي مسؤوليته الآن".

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق لا ضرر فيه ولا ضرار لكل الأطراف.

وأشار المسؤول السوداني إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى استئناف أعمال اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين والقضايا التي تهم الجالية السودانية بمصر".

وأضاف أن "اللقاء تطرق إلى الربط الكهربائي بين البلدين، وزيادة سعته وطرح خط جديد، وعد الرئيس المصري بإحالته للجهات المختصة لدراسته".

وأكد أن التشاور بين البلدين سيتواصل عبر تبادل الزيارات بين المسؤولين في السودان ومصر.

ويبلغ طول خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان 97 كيلو مترا، بتكلفة 56 مليون دولار، وتتحمل كل دولة تكلفة الأعمال المنفذة على أراضيها.

ووصف دقلو الزيارة بالناجحة، وأن الرئيس المصري داعم للتغيير الذي حدث بالبلاد.

وتأتي زيارة حميدتي إلى القاهرة، التي وصلها السبت، عقب زيارة مدير المخابرات المصرية عباس كامل إلى الخرطوم، في 9 مارس الجاري، التقى خلالها حميدتي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، كما تأتي بعد أقل من أسبوع من محاولة اغتيال رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك في العاصمة الخرطوم