خروج محطات مياه بالعاصمة الخرطوم عن الخدمة بسبب انحسار مفاجئ للنيل

الخرطوم 19 يوليو 2020 – أعلنت هيئة ولاية الخرطوم، الأحد، خروج 5 محطات مياه عن الخدمة خلال الساعات القادمة، بسبب انحسار مفاجئ للنيلين الأزرق والأبيض.
- وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي
وأعلنت وزارة الري والموارد المائية بالسودان، الأربعاء الماضي، إغلاق إثيوبيا لبوابات سد النهضة، ما أدى إلى تراجع مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا.
وقال مدير عام الهيئة، أنور السادات الحاج في بيان تلقته "سودان تربيون"، إن محطات الصالحة (أ) و (ب)، وبيت المال، شمال بحري، أم كتي والشجرة، ستكون خارج الخدمة.
ولفت إلى إنزال منصات مضخات المياه الخام إلى أدنى مستوى في محطة مياه سوبا، ومياه بحري القديمة، ومياه المقرن ومياه المنارة".
وأوضح أن الانحسار تسبب في خفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات التي ستخرج عن الخدمة.
ونوَّه إلى أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة للانحسار المفاجئ.
وتوقع السادات، انسياب المياه نحو الولايات في المسار النيلي في غضون 48 ساعة.
ويقدر الإنتاج اليومي من المياه في ولاية الخرطوم من المحطات النيلية والجوفية بمليون و600 ألف متر مكعب، بينما يقدر العجز الحالي للمياه بـ ـ900 ألف متر مكعب.
وتحتاج ولاية الخرطوم إلى إنتاج ما يقارب 2 مليون و500 ألف متر مكعب في اليوم في فصل الصيف.
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