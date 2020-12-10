خطة سودانية لحصر الصادر على اللحوم فقط والصين تنشئ مسلخاً بـ 72 مليون دولار

ضأن في طريقه للتصدير من ميناء هيدوب بشرق السودان - ارشيف

الخرطوم 10 ديسمبر 2020- كشف وزير الثروة الحيوانية في السودان عن خطة لحصر صادر الثروة الحيوانية على اللحوم فقط وإيقاف تصدير الماشية إلى كافة الدول.

ويصدر السودان منذ عقود الماشية الحية إلى دول الخليج لاسيما السعودية دون تحقيق قيمة إضافية من صادر اللحوم بسبب ضعف الإيفاء باشتراطات صادر اللحوم ونقص المسالخ.

وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف عادل فرح لـ “سودان تربيون " الخميس إن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة تركز على إنشاء المسالخ وتنشيط صادر اللحوم عوضا عن الماشية الحية.

وأوضح الوزير أن الوثيقة الدستورية نصت على أن يكون الصادر إلى الخارج من اللحوم وايقاف الصادر الحي خلال الفترة المقبلة.

وأكد انتظام صادر اللحوم للدول خاصة السعودية وقطر وسلطنة عمان معلناً شحن حوالي 10 الاف طن من اللحوم إلى السعودية من مسلخ (الكدرو).

وأشار إلى أن التعاقدات على صادر اللحوم مستمرة دون أي إشكالات حاليا.

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في الأثناء وقعت وزارة المالية الخميس اتفاقية تنفيذ منحة من حكومة الصين الشعبية لتمويل مسلخ بغرب ام درمان بقيمة 458.7 مليون يوان صيني -ما يعادل 72 مليون دولار.

كما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمسلخ 500 رأس من العجول و3000 رأس من الضأن والغنم يوميا بينما يقع المسلح في مساحة تبلغ 28.000 متر مربع.

وقالت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي الوزيرة خلال التوقيع ان المشروع يسهم في تحسين الميزان التجاري إلى جانب الاستفادة من الثروة الحيوانية الهائلة التي يتمتع بها السودان وإضافة قيمة مضافة للمنتجات السودانية.

ويأتي المشروع في إطار اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين السودان والصين.

واشارت الوزيرة إلى ازلية العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية التي تتجاوز ال 60 عاماً مستعرضة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في تنفيذ عدد مقدر من المشاريع.

وتقوم مجموعة جياد الصناعية بدور الاستشاري للمشروع تحت إشراف وزارة الثروة الحيوانية والسمكية.