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خلافات جديدة بين دول سد (النهضة) حول تفسير إجراءات دمج الاتفاقيات

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وزير الري السوداني وأعضاء الوفد المفاوض في مباحثات سد النهضة خلال مؤتمر صحفي ..الأربعاء 17 يونيو 2020

الخرطوم 18 أغسطس 2020 – أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، الثلاثاء، ظهور خلافات جديدة بين الدول الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات.

واستأنفت الدول الثلاث ظهر اليوم المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.

وذكر بيان صادر عن وزارة الري السودانية، تلقته "سودان تربيون"، إن وزراء الري في الدول الثلاث ابتدروا الاجتماع بتقديم ملاحظاتهم الافتتاحية وتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع خلال الجولة الحالية.

وأوضح أن "الدول الثلاث ستعمل في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب إفريقيا، سيريل راما فوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي بتاريخ 28 أغسطس الجاري".

وأضاف، "برزت خلال الاجتماع خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات كما جاءت في تقرير وزارة خارجية دولة جنوب إفريقيا، وتبادلت الدول الثلاثة مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني، من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث".

وتتواصل الاجتماعات الأربعاء بعد تسلم محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 16 أغسطس الجاري من رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.



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