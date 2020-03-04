 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 4 آذار (مارس) 2020

دبلوماسية إيطالية تجري محادثات مع المسؤولين في السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 4 مارس 2020 – أعلنت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، إيمانويلا ديل راي، الأربعاء، أن بلادها تخطط لقيادة حملة خاصة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتسريع هذه العملية.

JPEG - 46.4 كيلوبايت
نائبة وزير الخارجية الإيطالي خلال اجتماعها بوزيرة الخارجية السودانية

وأجرت الدبلوماسية الإيطالية محادثات في الخرطوم شملت رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله ركزت على نقاش وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وكيفية دعم الفترة الانتقالية.

وأكدت راي عزم روما على بذل مزيد من الجهود لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأنها ستظل تدعم السودان وستقدم المزيد من الدعم التنموي مستقبلا.

وطبقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، تلقته "سودان تربيون"، فإن إيمانويلا، قالت إن لقائها برئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تناول إزالة اسم السودان من قائمة العقوبات الأميركية وقائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكدت "عزم إيطاليا بذل المزيد من الجهود لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليقبل السودان على فترة جديدة تشهد تنمية وسلام".

ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وأوضحت المسؤولة الإيطالية أنها قدمت خلال اللقاء الدعوة لرئيس الوزراء السوداني، من نظيره رئيس الوزراء الإيطالي لزيارة إيطاليا، وأن حمدوك قبل الدعوة ووعد بتلبيتها قريبا.

وقالت إن إيطاليا صديقة مقربة جدا للسودان وأعربت عن تطلع بلادها لعلاقات مثمرة مع السودان خلال الفترة المقبلة.

وأكدت رغبة بلادها في تعزيز علاقاتها مع السودان والدفع بها نحو الأمام، معلنة رغبة بلادها أيضا في جذب المستثمرين الإيطاليين للسودان.

وأضافت، "نحن نؤيد دعم السودان لأنه دولة مهمة جدا في المنطقة والإقليم، واستقراره يُشكل استقرارا للإقليم".

وأشارت إلى مساهمة بلادها في دعم السودان عبر الدعم التنموي الذي تقدمه، وقالت إنها ستزور منطقة مايو للوقوف على المشاريع التي تنفذها إيطاليا هناك.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

لنكسر الحلقة الشريرة إلى الأبد 2020-03-02 11:23:29 بقلم : محمد عتيق لست ممن ينتقد الجيش بشكل مطلق ، فالنقد الشائع له يستند على أنه لم يقم بواجباته الوطنية الأساسية حتى الآن ، ذلك أن الحروب التي خاضها هي إما تحت إمرة المستعمر البريطاني في صفوف الحلفاء ضد المحور خلال سنوات (...)

المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (2 -4) 2020-02-29 16:52:03 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk جبال النُّوبة.. الوعور المشرئبَّة كان النُّوبة يفتخرون أيما فخر باستقلاليَّتهم وفحولتهم اللتان كانوا يتمتَّعون بهما في مناطقهم مثلما هي الحال عند أيَّة قبائل جبليَّة. (...)

وجهاز الدولة: هل من حل وسط؟ 2020-02-25 19:15:02 مجدي الجزولي كنا في كلمات سابقات تلمسنا مفهوم "السلطة المزدوجة" لتقصى صراعات الفترة الانتقالية ورهاناتها. والمفهوم من اختراع لينين وصف به التعايش العسير والمعقد بين الحكومة المؤقتة التي تولت الأمور في روسيا في أعقاب ثورة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.