دبلوماسي مصري: العلاقات الشعبية مع السودان لن تفصلها الحكومات

الخرطوم 30 يناير 2020 - قال السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى إن العلاقات السودانية المصرية "عميقه ومتجذره ولايمكن أن تفصلها الحكومات".

سفير مصر لدى الخرطوم حسام عيسى

وأوضح لـ (سودان تربيون) أن أحد أهم أهداف حكومته تمكين المواطنين في البلدين من الدخول دون الحاجة الى تأشيرة وصولا الى مرحلة التكامل.

وشدد على اهمية الاستفادة من الفرص الكبيرة لمصلحة اقتصاد البلدين بتشجيع الاستثمار وتنشيط السياحة وكافة المشروعات المتفق عليها بين السودان ومصر.

وكشف عيسى أن الطريق البري الرابط بين الخرطوم والقاهرة أسهم في وصول نحو 30 رحلة من السودان يوميا فيما بلغ عدد السودانيين الذين يدخلون مصر نحو مليوني شخص.

وأكد أن الآلاف من الشقق في القاهرة يمتلكها سودانيون إلى جانب أملاك أخرى.

وكشف عن اعتزام مصر والسودان التوجه نحو الربط السككي بين البلدين وإعداد دارسة الجدوى لذلك المشروع بعد الاتفاق عليه على مستوى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين العام قبل الماضي.

ونوه إلى أن المشروع تأخر بسبب الظروف التي شهدها السودان وانطلاق ثورة ديسمبر في العام الماضي.

وتوقع ان يسهم الربط السككي حال اكتماله في تحقيق عوائد اقتصادية مقدرة للبلدين إلى جانب توفير كافة الخدمات الجيدة للنقل لمواطني البلدين.

وأشار السفير إلى مساعي مصر والسودان لتكملة المشروعات المشتركة بين البلدين كافة خاصة المشروعات المتفق عليها من خلال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين فضلا عن المشروعات الاستثمارية والصناعية في مجال البتروكيماويات والزيوت والتصنيع.

وأكد جاهزية مصر لإنفاذ تلك المشروعات وقال إنها تنتظر فقط اكتمال جاهزية حكومة الفترة الانتقالية لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع.