دخول ناقلات جديدة للمواد البترولية بقيمة 120 مليار جنيه

الخرطوم11 مايو 2020- دشنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية 10 جرارات للمساهمة في نقل المواد البترولية، بتكلفة 120 مليار جنيه.

وكيل وزار الطاقة السودانية حامد سليمان .. صورة لـ (سودان تربيون)

وتخص الجرارات شركة "بتروترانس" إحدى الشركات المملوكة لوزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط.

وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان الوكيل إن الشركة تمثل حد الأذرع الاستراتيجية لنقل المواد البترولية، وأن توريد هذه الجرارات يسهم بصورة كبيرة في نقل وتوزيع كافة المواد البترولية (جازولين – بنزين – الفيرنس، غاز) لكافة القطاعات الحيوية والخدمية منها الكهرباء، الصناعة، الزراعة وقطاع النقل العام في جميع أنحاء البلاد.

وأكد إنه رغم الظروف التي تشهدها البلاد بسبب جائحة كورونا والظروف الاقتصادية إلا انها لم توقف تنفيذ كل الأعمال والخطط الاستراتيجية لتكتمل المنظومة بتوفير ونقل المواد البترولية لكافة للمواطنين.

وأثنى الوكيل على منسوبي الشركة من المدير العام والعاملين بالإدارة والفنيين وسائقي ناقلات البترول بالشركة على المجهودات التي بذلوها من أجل تطوير هذه الشركة والمساهمة في الامداد المستقر ووصول المواد البترولية لكافة انحاء البلاد.

بدوره قال مدير عام شركة بتروترانس للنقل المهندس عبد العزيز محمد خير إن توريد هذه الناقلات يأتي في إطار تحديث أسطول الشركة وفق برنامج الخطة الموضوعة والمجازة من قبل مجلس الادارة.

وأوضح أن الشركة تعمل في مجال نقل المنتجات البترولية بكفاءة عالية، وتقوم بتوصيل المنتجات البترولية الي كافة القطاعات المستهلكة والحيوية في جميع انحاء البلاد لاسيما المناطق البعيدة والنائية والغير مستقرة بولايات السودان،