دعوات لإقالة النائب العام المكلف في السودان

محتجون طالبوا بانهاء تكليف النائب العام مبارك محمود

الخرطوم 4 أغسطس 2021 – نظم محامون وأسر ضحايا الاحتجاجات في السودان الأربعاء وقفة احتجاجية للضغط في اتجاه إنهاء تكليف النائب العام وإصلاح الأجهزة العدلية.

وشارك في الوقفة أسر "شهداء ومفقودي" الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير وأسر قتلى حركة الخلاص الوطني، إضافة لكيانات متضامنة معهم من بينهم تجمع المحامين الديمقراطيين.

وقال شهود عيان، لـ “سودان تربيون"، الأربعاء؛ إن "عشرات الأشخاص نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر لجنة إزالة التمكين".

وطالب منظمو الوقفة بإنهاء تكليف النائب العام مبارك محمود وإجراء إصلاح على الأجهزة العدلية.

ودعت الوقفة الاحتجاجية لجنة إزالة التمكين للعمل على تفكيك التمكين في المؤسسات العدلية.

والثلاثاء، وجه مجلس الوزراء بالتشكيل الفوري لمفوضية إصلاح المنظومة العدلية الذي أجيز قانونها ونُشر في الجريدة الرسمية مُنذ يوليو 2020.

وسلم منظمو الوقفة مذكرة إلى مجلس السيادة تتضمن مطالبهم.

وقالت المذكرة إن الأسر الداعية للوقفة الاحتجاجية "تشعر بقلق وعدم اطمئنان على أوضاع الأجهزة العدالة، وأن جوهر العدالة هو الاطمئنان".