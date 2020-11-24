دعوات من حزب الامة بالتضرع للصادق المهدي

الخرطوم 24 نوفمبر 2020- أطلقت الأمانة العامة لحزب الأمة مناشدة لأنصار الحزب وكل السودانيين للتضرع الى الله لإتمام شفاء زعيم الحزب الصادق المهدي.

الصادق المهدي

ونقل المهدي في الثاني من نوفمبر الجاري الى الامارات العربية المتحدة بعد اصابته بفايروس كورونا، وبدا في التعافي حيث تجاوب مع العلاج بشكل كبير خلال الأيام العشرة الأولى حسب بيانات الأمانة العامة للحزب التي كانت ترصد حالته يومياً.

وقالت مصادر موثوقة لـ “سودان تربيون" إن صحة زعيم حزب الأمة تدهورت خلال الـ 48 ساعة الماضية إثر اصابته بالتهاب رئوي حاد.

وناشدت الأمانة العامة للحزب في بيان "كافة الاحباب والحبيبات وكل أهل السودان بأن يتضرعوا إلى الله تعالى بأن يأخذ بيد الحبيب الإمام الصادق المهدي إلى تمام الشفاء الذي لا يغادر سقماً".