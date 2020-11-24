دعوات من حزب الامة بالتضرع للصادق المهدي

الخرطوم 24 نوفمبر 2020- أطلقت الأمانة العامة لحزب الأمة مناشدة لأنصار الحزب وكل السودانيين للتضرع الى الله لإتمام شفاء زعيم الحزب الصادق المهدي.
- الصادق المهدي
ونقل المهدي في الثاني من نوفمبر الجاري الى الامارات العربية المتحدة بعد اصابته بفايروس كورونا، وبدا في التعافي حيث تجاوب مع العلاج بشكل كبير خلال الأيام العشرة الأولى حسب بيانات الأمانة العامة للحزب التي كانت ترصد حالته يومياً.
وقالت مصادر موثوقة لـ “سودان تربيون" إن صحة زعيم حزب الأمة تدهورت خلال الـ 48 ساعة الماضية إثر اصابته بالتهاب رئوي حاد.
وناشدت الأمانة العامة للحزب في بيان "كافة الاحباب والحبيبات وكل أهل السودان بأن يتضرعوا إلى الله تعالى بأن يأخذ بيد الحبيب الإمام الصادق المهدي إلى تمام الشفاء الذي لا يغادر سقماً".
أخر الآراءإزالة التّمكين أم إزالة لجنة التّمكين؟ 2020-11-22 18:12:47 ياسر عرمان ثورة ديسمبر؛ لن تساوي الدم الذي كتبت به إن لم تتمكّن من إزالة التّمكين!. إذا أردت معرفة نتيجة فحص الكورونا السّياسية لأي شخص وموقفه من الثّورة والتّغيير؛ أعرف موقفه من إزالة التّمكين أولاً. لايمكن بناء دولة (...)
فرص المراجعة التاريخية على ضوء ثورة ديسمبر والسلام في السودان 2020-11-17 07:00:52 ياسر عرمان قال البروفيسر السنغالى الشيخ أنتا ديوب، وهو واحد من أهم المؤرخين والمفكرين الثوريين الأفارقة، وقد نال درجة الدكتوراة من جامعة السوربون فى رسالة حول اصول الحضارة الإفريقية السوداء القديمة لوادى النيل وقد اطلق (...)
الأزمة وآفاق المخرج 2020-11-15 19:55:48 بقلم : محمد عتيق حركات التغيير الكبرى ، الثورات العظيمة عبر التاريخ ، تتعرض دائماً للاختبارات القاسية ، تتوالى عليها المشكلات فتمسك بخناقها وتكاد تبعث اليأس في بعض أطرافها وجمهورها ؛ مشكلات موضوعية تبرز من الواقع ومن (...)
المزيد