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دعوات وسط القضاة للإضراب احتجاجا على إيقاف لجنة التفكيك لـ 17 قاضي

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الخرطوم 26 سبتمبر 2021- أعلن نادي القضاة في السودان رفضه قرارات لجنة إزالة التمكين التي قضت بإيقاف 17 قاضي عن الخدمة، ودعا لإضراب شامل في جميع المحاكم.

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صورة من الارشيف لاحد قضاة المحاكم الخاصة في الفاشر عاصمة شمال دارفور (رويترز)

وقال بيان عن النادي صدر الأحد إن قرار إيقاف القضاة ليس سوى تصفية حسابات بسبب اختلاف الآراء ووجهات النظر والأفكار ولا يمت بصلة الى الأسباب المنصوص عليها في قانون إزالة التمكين.

وتحدث عن أن مناهضة النادي ولجنته التمهيدية للترشيحات التي تمت بشأن منصب رئيس القضاء كنت واحدة من أسباب هذا الترصد.

وأعلن النادي الدخول في اضراب عن العمل لثلاث أيام اعتبارا من الأحد وتعلق تبعا لذلك كافة الجلسات في المحاكم.

من جهتها نددت قوى الثورة بالسلطة القضائية برفض نادي القضاة لقرارات لجنة التفكيك وأكدت في بيان رفض "قضاة الثورة" بجميع انحاء البلاد الدخول في اضراب

ورأت أن الدعوة الى الإضراب "اماني من أنهيت خدماتهم ولن يجدوا لها سبيلاً في الوسط القضائي".

ونوهت الى أن قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد تصدر بموجب القانون وأن من يتحداها تنفذ عليه بقوة القانون بموجب المادة 14 من قانون التفكيك.

وحث البيان قُضاة الثورة في أنحاء البلاد الالتزام بالعمل وزيادة الجُهد لتفويت الفرصة على أعداء الوطن.



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