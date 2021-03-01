دمج الدفعة الثانية من قوات العدل والمساواة قيادة دبجو في الجيش

- قوات تابعة لفصيل دبجو تستعد للتدريب تمهيدا لدمجها في المؤسسات النظامية ..صورة لـ"سودان تربيون"
شندي 1 مارس 2021 -احتفل قادة في الجيش السوداني وحركة العدل والمساواة بقيادة بخيت عبد الكريم دبجو، الاثنين بإكمال دمج الدفعة الثانية من مقاتلي الحركة في الجيش.
وفي أغسطس 2014، جرى دمج أكثر من 1.300 من مقاتلي الحركة في الجيش، ضمن الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام الموقع مع الحركة في 2013.
وفي ذات اليوم مُنح قائد الحركة عبد الكريم دبجو رتبة العميد في الجيش السوداني.
وقال المتحدث باسم الحركة، محمد جابر عبد الله، لـ “سودان تربيون" الاثنين: "شهدت منطقة شندي العسكرية احتفالات وكرنفالات عسكرية بمناسبة إعلان دمج ألفي مقاتل من الحركة في الجيش".
وأشار إلى أن الدفعة الجديدة أصبحت ضمن قوات الجيش، بعد دمجها فيه بموجب بند الترتيبات الأمنية في اتفاق الدوحة للسلام.
وقال عبد الله، إن الحركة دخلت الترتيبات الأمنية من أجل السلام والتنمية والاستقرار وأنها ستكون ملتزمة بكل الاتفاقات كما ان قواتها ستكون سندا للقوات المسلحة.
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