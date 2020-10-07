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دمج الفصائل المسلحة في جيش جنوب السودان خلال شهر

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سلفا كير استقبل مشار في حضور حميدتي بجوبا.. الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الخرطوم 7 أكتوبر 2020 - أعلنت دولة جنوب السودان، الأربعاء، دمج الفصائل المسلحة الجنوبية في الجيش الوطني خلال شهر، في إطار تنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع قبل نحو عامين.

ووفق بيان لمجلس السيادة السوداني، تلقته "سودان تربيون" فإن اجتماعا التأم في جوبا، بين عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" و النائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، والمستشار الأمني لحكومة جنوب السودان توت قلواك، ناقش مسار تنفيذ اتفاق السلام في دولة الجنوب والذي توسطت فيه الخرطوم.

ونقل البيان عن قلواك قوله "فيما يتعلق بجانب الترتيبات الأمنية، تم جمع القوات (الفصائل المسلحة) في معسكرات التدريب، وسيتم تخريجها في غضون شهر من الآن ودمجها في الجيش الشعبي لجمهورية جنوب السودان".

وأضاف: "في الجانب السياسي من الاتفاقية، تم تشكيل الحكومة، وتبقى تكوين حكومات الولايات، والذي بات وشيكا ".

وأكد قلواك أن اتفاق السلام في جنوب السودان، الذي توسطت فيه الخرطوم، "ماض نحو غاياته من أجل تحقيق الأمن والاستقرار".

وفي سبتمبر 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق سلام نهائيا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول "الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا" (إيقاد).

ونص الاتفاق على فترة انتقالية تنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وفي فبراير الماضي، تم الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية لمدة 3 أعوام، فيما أدى زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، اليمين الدستورية، نائبا أول لرئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

وفي الشهر ذاته، أصدر سلفاكير قرارا بخفض عدد الولايات في البلاد من 32 إلى 10، استجابة لأحد مطالب المعارضة الرئيسية.



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