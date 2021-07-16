دول نادي باريس تعفي نحو 70% من ديونها على السودان

- الوفد السودان برئاسة جبريل إبراهيم في اجتماعات نادي باريس ـ يوليو 2021
الخرطوم 16 يوليو 2021 ـ أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل غبراهيم اعفاء السودان من 14.1 مليار دولار من دين مجموعة دول نادي باريس و اعادة جدولة ما تبقى من الدين.
وهنأ وزير المالية عبر صفحته بفيسبوك السودانيين بحصول السودان فعلياً على إعفاء 14.1 مليار دولار من دين مجموعة دول نادي باريس وإعادة جدولة باقي الدين البالغ 9.5 مليار دولار إلى حين الوصول إلى نقطة الإكمال مع التوقف عن سداد خدمة الدين خلال هذه الفترة.
وأضاف "سنسعى للحصول على نتائج مماثلة او أفضل منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس. هذه بداية موفقة لها ما بعدها".
يشار الى أن وزير المالية سافر الى باريس الأربعاء الماضي للمشاركة فى اجتماع نادي باريس يرافقه محافظ البنك المركزي.
وفي أواخر يونوي الماضي وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبك" بعد أن قرر المجلس أنَّ السودان وصل إلى نقطة اتخاذ القرار المطلوبة وفقاً للمبادرة.
بموجب هذه الخطوة سيتمُّ البدء في تخفيف ديون السودان المقدَّرة بأكثر من 50 مليار دولار، التي تشكِّل معضلةً رئيسيةً أمام حلِّ أزمته الاقتصادية المتفاقمة.
ولا تقل ديون السودان عن 50 مليار دولار، منها 19 مليار دولار مستحقة لنادي باريس ومثلها للدول غير الأعضاء في نادي باريس بما في ذلك الكويت والسعودية والصين.
كما لا تقل الديون التجارية عن 6 مليارات دولار ويقابلها تقريبا ما كان يدين به السودان للمؤسسات المالية الدولية.
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