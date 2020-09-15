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دينق الور في الخرطوم لمناقشة ملف أبيي مع مسؤولي الحكومة السودانية

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دينق الور وصل الخرطوم برفقة توت قلوك وضيو مطوك لبحث ملف أبيي

جوبا 15 سبتمبر 2020 – يجري وفد رفيع المستوى من جنوب السودان محادثات في الخرطوم بشأن منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين.

ووصل العاصمة السودانية الثلاثاء مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك الذي يرأس أيضا فريق الوساطة في محادثات الحكومة والجبهة الثورية رافقه سكرتير الوساطة ضيو مطوك، بينما كان لافتا حضور وزير جنوب السودان لشؤون أفريقيا دينق الور في معية الوفد الذي أعلن في وقت سابق إنه سيناقش مع مسؤولي الخرطوم الترتيبات لحفل التوقيع النهائي على اتفاق السلام في جوبا بالثالث من أكتوبر المقبل.

وعقد الور اجتماعا بالرئيس سلفا كير في جوبا الاثنين ناقشا فيه الأوضاع في منطقة أبيي.

وتسعى قبيلة دينكا نقوك للاستفادة من تحسن العلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان للتوصل إلى اتفاق بشأن المنطقة الحدودية المتنازع عليها.

وقال الور المنحدر من جماعة دينكا نقوك، للصحفيين عقب اجتماعه بسلفا كير إنه ناقش سبل تنفيذ وتحديد الوضع النهائي لأبيي.

وأفادت الرئاسة في جنوب السودان أن " الرئيس سلفا كير وجهه بمرافقة المستشار الرئاسي لشؤون الأمن القومي توت قلواك إلى الخرطوم للتباحث مع الحكومة السودانية حول القضايا المتعلقة بتحديد وضعية أبيي".

وقال الور إن لديهم بعض المقترحات ومستعدون لمناقشتها مع الحكومة السودانية.

واجتمع قادة أبيي في أغسطس الماضي مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" الذي تعهد بمعالجة الوضع النهائي لأبيي بعد عملية السلام.

وبموجب اتفاقية السلام الموقعة في 2005، يتعين على سكان المنطقة الحدودية التصويت في استفتاء شعبي لتقرير ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى جنوب السودان أو البقاء في السودان.

لكن عدم الاتفاق على من يحق له المشاركة في الاستفتاء عرقل العملية.



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