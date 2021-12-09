ذوو الاحتياجات الخاصة ينظمون احتجاجات ضد إجراءات الجيش

محتجون من ذوي الاحتياجات الخاصة يتظاهرون للمطالبة بدولة مدنية ..الخميس 9 ديسمبر 202

الخرطوم 9 ديسمبر 2021 - نظم مئات الأشخاص من ذو الاحتياجات الخاصة، احتجاجات ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السودان في 25 أكتوبر الماضي والتي أطاح فيها بالشركاء المدنيين بتحالف الحرية والتغيير.

ونظمت هذه الاحتجاجات الخميس قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، إضافة إلى مدن مدني وسنار وعطبرة، بدعم من لجان المقاومة.

وتعمل لجان المقاومة، وهي لجان شبابية مستقلة، على إسقاط الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الفائت، وتطالب باستبداله بسلطة مدنية.

ورصدت "سودان تربيون"، الخميس، تجمع "مئات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أمام مقرهم القريب من القصر الرئاسي".

وجاب المحتجون في موكب حاشد شوارع الخرطوم شرق في محيط مقرهم، بمشاركة المئات من كوادر لجان المقاومة بولاية الخرطوم وكيانات حقوقية.

وبث ناشطون من مدن عطبرة شرقي البلاد، ومدني سنار وسط السودان، صورا ومقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مشاركة المئات من ذوي الإعاقة في الاحتجاجات التي نُظمت في هذه المدن.

وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للعسكر وأخرى مؤيدة لمدنية السُّلطة، إضافة لنشدهم أشعارا ثورية تُنادي بالحرية والسلام والعدالة.

وكانت لجان مقاومة بحري، قد رفعت الإعلام البنفسجية في احتجاجات نُظمت في 6 ديسمبر الجاري، للتضامن مع الأشخاص ذوي الإعاقة.