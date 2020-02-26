رئاسة جنوب السودان تدعو مجموعة باقان للانضمام الى السلام

الرئاسة في جنوب السودان تعقد أول اجتماعاتها بالتشكيل الجديد بحضور نواب الرئيس الستة

جوبا 26 فبراير 2020 - توقعت رئاسة جنوب السودان حدوث اختراق في مفاوضاتها المزمعة مع تحالف جماعات المعارضة في العاصمة الإيطالية روما.

ودعت هيئة الرئاسة التي عقدت أولى اجتماعاتها، الاربعاء، بعد التشكيل الجديد، تحالف المعارضة، بقيادة باقان أموم أوكيج، للالتحاق بالعملية السلمية.

والتأمت اولى اجتماعات الرئاسة في جنوب السودان برئاسة سلفا كير ميارديت بحضور رياك مشار، النائب الأول وكل نواب الرئيس الذين تم تعيينهم الاسبوع الماضي، وهم جيمس واني إيقا، تعبان دينق قاي، حسين عبد الباقي اكول، وريبيكا دي مبيور.

وناقش الاجتماع الرئاسي الوضع الأمني في جونقلي ومنطقة البيبور الكبرى، حيث ادان بشدة عمليات العنف التي اندلعت هناك.

وطبقا لتعميم صحفي من رئاسة جنوب السودان صدر في ختام الاجتماع، وتلقت "سودان تربيون" نسخة منه، فإن جرى تشكيل عددا من اللجان من كل المجموعات المتحالفة، وشرعت في تقديم الترشيحات للمناصب الوزارية، وحالما تفرغ من مهامها الموكلة لها سيعلن التشكيل الحكومي الجديد.

وكان أعضاء مؤسسة الرئاسة ابتدروا الاجتماع بطقوس عفو ومصالحة جماعية، قبل أن يطلبوا من مواطني بلادهم العفو عنهم ومسامحتهم، وتعهد أعضاء الطاقم بتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، فيما ناشدوا كفاءات جنوب السودان بالخارج العودة إلى البلاد والمساهمة في مسيرة التنمية والسلام.