 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 13 أيلول (سبتمبر) 2020

السودان : رئيسة القضاء تصدر منشوراً جنائياً يضمن حماية الشهود

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 13 سبتمبر 2020 – أصدرت رئيسة القضاء في السودان نعمات عبد الله، منشوراً يحمي الشهود في القضايا المتعلقة بقتل عشرات الأشخاص سُقطوا برصاص الأجهزة الأمنية إبان الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

JPEG - 31.1 كيلوبايت
رئيسة القضاء نعمات خير

وجاء إصدار المنشور بناء على مذكرة دفعت بها لجان المقاومة - لجان شعبية مستقلة تأسست في فترة الاحتجاجات ضد النظام السابق- طالبت فيها رئيسة القضاء اتخاذ تدابير لحماية الشهود في القضايا الجنائية المتعلقة بقتلى الاحتجاجات.

وطالبت رئيس القضاء، في منشورها الذي أعلن بوقت متأخر من ليل السبت المحاكم "باتخاذ تدابير احتزارية لحماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء الذين يدلون بشهادتهم، إضافة إلى حماية اقربائهم".

ومنحت القرارات التي حملها المنشور القُضاة حق اتخاذ تدابير على شاكلة إخفاء هوية الأشخاص المشمولين بالحماية وعدم إفشاء معلومات عنهم دون الإخلال بحق الاتهام والدفاع في مناقشتهم أمام المحاكم، علاوة على عدم تصويرهم أثناء الإدلاء بالشهادة ومنع إدخال الهواتف وكاميرات التصوير دون أذن مسبق من المحكمة.

ومنعت رئيس القضاء ايكال تأمين قاعات المحاكم الداخلية لأي قوات أمنية باستثناء شرطة المحاكم.

وقُتل 200 شخص على الأقل، في فترة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول، لا تزال معظم جرائم قتلهم قيد التحقيق، سواء في النيابة العامة أو لجنة التحقيق الخاصة بالانتهاكات التي صاحبت فض اعتصام سلمي حول محيط قيادة الجيش في 3 يونيو 2019.

وتقول لجان المقاومة إن بعض الشهود تلقوا تهديدات الأمر الذي سيؤدي إلى إحجامهم عن الشهادة، كما أن أخذ الشهادة في جلسات مفتوحة يمكن أن يعرضهم للخطر، إضافة إلى أن وجود بعض ضباط صف وضباط القوات النظامية في قاعة المحكمة يُشكل ضغطا نفسيا على الشهود.

ورحبت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق بإصدار الهيئة القضائية لمنشور حماية الشهود.

وقالت في بيان الأحد إن القرار صدر من رئيسة القضاء، بعد تسلُمها مذكرة قدمتها عدد من تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم تطالب بإصدار المنشور.

واضافت "ما زالت لجان المقاومة تؤكد دوما تمسكها بمبادئ الثورة في الحرية والسلام والعدالة بل وتسعى بلا كلل ولا ملل في سبيل تنزيلها واقعاً يؤسس لدولة القانون وأن الوعي هو عنوان الثورة الأول".

وهنأت التنسيقية الشعب بالقرار الذي عدته خطوة مهمة في سبيل حفظ الحقوق ورد المظالم وتحقيق العدالة.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الطاقة الممكنة والمستدامة لتشغيل التنمية 2020-09-14 00:37:48 الفحم الحجري أحد الخيارات الطاقة الممكنة والمستدامة لتشغيل التنمية المهندس صلاح النعيم من القناعة السائدة إدخال الصناعات التحويلية في المنتجات الزراعية والرعوية ليتم تصديرها مصنعة أو علي قدر متقدم من التصنيع بما يحقق (...)

ثم تقليعة التطبيع مع اسرائيل 2020-09-13 20:54:15 بقلم : محمد عتيق الإحساس بالمخاطر الكبيرة والمتشابكة التي تواجه ثورة السودان يقف خلف التسامي فوق الخلافات والاختلافات الفرعية والتركيز على ما يفيد تقدم الثورة ونجاحها وتقصير زمن النصر النهائي لها ، نرى النزعات الانانية ، (...)

السلام ولجان المقاومة 2020-09-06 21:02:23 بقلم : محمد عتيق يحتار المرء أمام أضخم حدثين في سودان اليوم ، يتنازعان وجدانه ويمزقان شغافه : أيفرح بالسلام ، حلم السودان وثورته الجبارة ، حلم شبابه وأهله في عرصات دارفور وجنوب كردفان ، الحلم الممزوج بأدعيتهم وأدمعهم ؟ أم (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.