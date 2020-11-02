رئيسة القضاء السوداني تلغي محاكم النظام العام

الخرطوم 2 نوفمبر 2020 – قررت رئيسة القضاء السوداني نعمات عبد الله، الاثنين إلغاء أوامر تأسيس محاكم النظام العام وأخرى ابتدائية واستئنافية خاصة.

رئيسة القضاء نعمات عبد الله

وأنهى السودان في نوفمبر 2019، العمل بقانون النظام العام والآداب العامة، سيء السمعة، وذلك في محاولة لوضع حد للعنف القانوني ضد المرأة.

وقالت وكالة السودان للأنباء، إن "رئيسة القضاء قررت إلغاء أوامر تأسيس المحاكم الابتدائية والاستئنافية الخاصة والتي تشمل محاكم النظام العام، محكمة الجمارك، محكمة العوائد، محكمة الضرائب محكمة الزكاة ومحكمة ميناء بورتسودان".

وقضى القرار بإحالة الدعاوى قيد النظر في المحاكم الملغى تأسيسها إلى أخرى مختصة، على أن ترسل جميع متعلقات ومضبوطات القضايا إلى مجمعات المحاكم التي تتبع لها المحاكم الخاصة إداريًا.

وبموجب القرار، يتولى "مشرفو المجمعات وقضاة المحاكم الخاصة وكوادرهم المساعدة متابعة إجراءات التسليم والتسلم، كما سيقوم رؤساء الأجهزة القضائية بمتابعة تنفيذ القرار".

وأشارت الوكالة الحكومية إلى أن القرار ولى رؤساء الأجهزة القضاء توظيف المقرات التابعة للسلطة القضائية وأثاثات ومنقولات المحاكم الملغى أوامر تأسيسها "بالكيفية التي تدعم أداء المحاكم التابعة لهم".

ونقل القرار القضاة والعاملون بالمحاكم الخاصة للعمل بمجمعات المحاكم التابعة للجهاز القضائي.

وأضاف: "يتولى مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية، النظر في أمر منسوبي الشرطة الملحقين بالمحاكم المذكورة وإعادة توزيعهم على مجمعات المحاكم والإدارات الأخرى التابعة للسلطة القضائية بالكيفية التي تدعم أداء تلك الوحدات".