رئيس أركان الجيش الإريتري يصل الخرطوم ويعقد مباحثات عسكرية

رئيس أركان الجيش الأريتري في الخرطوم ... الأحد 19 يوليو 2020 (سونا)

الخرطوم 20 يوليو 2020 – أجرى رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، الاثنين مباحثات عسكرية، مع نظيره الإريتري، الفريق فليوس يوهانس.

وحضر اللقاء بمقر القيادة العامة بالخرطوم، مدير جهاز المخابرات العامة السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عبد المجيد، ومدير الأمن القومي عميد ابراهام كاس، واللواء محمد كربكاري قائد البحرية الإريترية وعدد من القيادات.

ووصل رئيس الأركان الإريتري، الجنرال فليبوس يوهانس إلى الخرطوم، يوم الأحد، في زيارة تستمر ليومين لإجراء مباحثات عسكرية مع الجانب السوداني.

وفي يونيو الماضي، زار الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي السودان، لثلاثة أيام أجرى خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء السوداني.

وفي نوفمبر الماضي، زار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إريتريا، وبحث مع رئيسها أسياس أفورقي آنذاك، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في البلدين.

كما زار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إريتريا أيضا، في يونيو العام الماضي، واتفق مع رئيسها على فتح الحدود بين البلدين، عقب إغلاقها من قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لعام ونصف العام.

وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا، في فبراير 2018، بعد قيام حكومة البشير آنذاك بإغلاق الحدود، نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.