رئيس ألمانيا يبدأ الخميس زيارة نادرة إلى السودان

الخرطوم 26 فبراير 2020 - يصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الخميس، الى العاصمة السودانية ي زيارة نادرة للدف باتجاه دعم التحول الديمقراطي في هذا البلد، وإظهار المساندة للسلطة الانتقالية.

الرئيس الألماني فرانك فالتر

وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء السوداني، البراق النذير الوراق، في تعميم صحفي، تلقته "سودان تربيون" إن "زيارة الرئيس الألماني والتي تأتي بعد أكثر من ثلاثة عقود منذ آخر زيارة لشخصية مماثلة هي زيارة تضامنية، لكنها تُعتبر كذلك زيارة ذات مغزى خصوصاً وأن الشراكة بين السودان وألمانيا تسير بخُطى حثيثة نحو التقدم والازدهار".

وقال إن السودان يسعى إلى تطوير الشراكة مع ألمانيا التي ما فتئت تقدم الدعم للشعب السوداني بكافة أشكاله، سيما المجال الثقافي والتدريب المهني والفني وفي مجال التعليم الجامعي وفوق الجامعي.

وأردف "كما لا ينسى السودانيون الدعم الألماني من أجل تأسيس تلفزيون السودان والدعم والتعاون في مجالات أخرى متعددة اقتصاديا واجتماعياً وثقافيا".

وأوضح أن برنامج الزيارة بالإضافة للقاءات الرسمية، يتضمن زيارات ميدانية بمدينة الخرطوم تبدأ بالمتحف القومي الذي يعتبر ذو رمزية عالية في عكس حضارة السودان.

وقال "يدعو رئيس مجلس الوزراء الشعب السوداني الذي ذاع صيته بين الأمم في الكرم وحسن الضيافة، أن يحسن وفادة السيد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ووفده المرافق".

وقال إن حمدوك دعا جميع المسؤولين المماثلين على مستوى العالم وخصوصا من دول الاتحاد الاوربي إلى زيارة السودان.