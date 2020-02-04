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رئيس ألمانيا يزور السودان قريبا وميركل تدعو حمدوك الى ميونخ

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الخرطوم 4 فبراير 2020- أبلغ مسؤول الماني رفيع المستوى "سودان تربيون" الثلاثاء أن الرئيس فرانك فالتر شتاينماير يعتزم زيارة السودان خلال الشهر الجاري، بينما تلقى رئيس الوزراء السوداني دعوة لحضور قمة الأمن في ميونخ.

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الرئيس الألماني فرانك فالتر

وطبقا للمسؤول فإن الزيارة غير المسبوقة لرئيس ألمانيا ستكتمل في سياق "إيصال رسالة دعم من بلاده للتحول الديموقراطي في السودان".

ورجح المسؤول الذي فضل عدم الإشارة لاسمه ان يصل فالتر الخرطوم بنهاية فبراير الجاري.

ويشار الى أن المانيا بعثت وزير خارجيتها هايكو ماس الى الخرطوم بعد وقت وجيز من تعيين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حيث أكد دم بلاده ومساندتها للسودان.

وظلت المانيا تلعب لسنوات أدوارا محورية في عملية السلام السودانية حيث سهلت اجتماعات عديدة بين الحكومة السودانية وقادة الحركات المسلحة في دارفور.

وفي غضون ذلك علمت "سودان تربيون" أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وجهت دعوة الى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لحضور قمة ميونخ للأمن التي ستعقد هذا الشهر وسط توقعات بأن يلبي المسؤول السوداني الدعوة.

وينتظر أن يناقش البرلمان الألماني "البوند ستاج" الأسبوع المقبل توسيع التعاون السياسي واستئناف العلاقات الاقتصادية والتنموية مع السودان بعد أن تم قطعها لعقود.

ويسبق اجتماع "البوندستاج" وصول وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني الى الخرطوم الأربعاء.

وبحسب تصريح عن وزارة الخارجية في الخرطوم فإن الوزير الألماني جيراد مولر سيكون في مطار الخرطوم مساء الأربعاء، دون مزيد من التفاصيل.



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