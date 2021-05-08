رئيس الاتحاد الأفريقي في الخرطوم ضمن جولة تشمل مصر وإثيوبيا

- رئيس الكنغو فيليكس تشيسيكيدي لدى وصوله مطار الخرطوم ـ سونا 8 مايو 2021
الخرطوم 8 مايو 2021 ـ وصل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسيكيدي الخرطوم يوم السبت في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا ضمن جولة تشمل مصر وإثيوبيا لبحث ملف سد النهضة.
واستقبل تشيسيكيدي بمطار الخرطوم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي لجمهورية الكنغو الديمقراطية والجالية بالخرطوم.
ويجري رئيس الاتحاد الأفريقي مباحثات مع كل من رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.
ومن المقرر أن تجري جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين السوداني والكنغولي، يرأس الجانب السوداني فيها، البرهان والجانب الكنغولي الرئيس تشيسيكيدي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى استعراض القضايا الدولية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وكان المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان قد وصل الخرطوم أمس لإجراء مباحثات حول أزمة سد النهضة وتوترات الحدود بين السودان وأثيوبيا.
وتأتي زيارة المبعوث بعد يوم من انتهاء زيارة استمرت ثلاثة أيام لعضوي الكونغرس الأميركي كريستوفر كوكز وكريس فان هولن للسودان حيث بحثا ذات الملفات كما زارا معسكرات اللاجئين الإثيوبيين بالقضارف.
وتطالب الخرطوم باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة قبل شروع إثيوبيا في الملء الثاني في يوليو القادم.
ويفاقم الخلافات بين البلدين أن الجيش السوداني استرد أراضي الفشقة الحدودية بعد أن ظل مزارعون إثيوبيون يفلحونها تحت حماية مليشيات مسلحة منذ العام 1995.
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