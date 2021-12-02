رئيس القضاء يُؤدي اليمين أمام (البرهان)

- رئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن عابدين يؤدي القسم
الخرطوم 2 ديسمبر 2021 - أدى رئيس القضاء الجديد عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، الخميس، اليمين أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وفي 25 نوفمبر الفائت، قال مجلس السيادة إنه عيّن عابدين رئيسًا للقضاء في "إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية".
ويتوقع أن يختار رئيس القضاء الجديد نوابه ومساعديه في الفترة المقبلة.
وبموجب الوثيقة الدستورية، فإن اختيار رئيس القضاء يُجرى بواسطة مجلس القضاء العالي لكن عدم تشكيل المجلس يتيح لمجلس السيادة التدخل بتعيين رئيسًا للقضاء.
وجرى تعيين عابدين نائبًا لرئيس القضاء، وأدى القسم أمام الرئيس المعزول عمر البشير لتولي المنصب في 7 فبراير 2019.
وكُلف عابدين في منصب رئيس القضاء بعد إقالة مجلس السيادة رئيسة القضاء نعمات عبد الله في 17 مايو 2021.
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