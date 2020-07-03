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رئيس الوزراء السوداني يتسلم ترشيحات جديدة للولاة وإرجاء تغيير 6 حكام

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الخرطوم 3 يوليو 2020 – طلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، من المجلس المركزي للحرية والتغيير - الإئتلاف الحاكم- قوائم تنسيقيات الولايات الخاصة بالمرشحين لشغل مناصب الولاة، بدلا عن القائمة التي أرسلت إليه قبل أشهر والتي ضمت مرشح واحد لكل ولاية، بينما جرى الاتفاق على تأجيل تغيير حكام 6 من الولايات.

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رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك .. صورة لـ (أ ف ب)

وقبل أشهر قدم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الى رئيس الوزراء قائمة ضمت مرشحا واحدا لكل ولاية، اختارته من قائمة رفعتها تنسيقات فرعياتها في الولايات.

وقال القيادي في الائتلاف الحاكم، أحمد حضرة، لـ "سودان تربيون" الجمعة: "تم تسليم قوائم ترشيحات فرعيات الولايات لشغل مناصب حاكمها إلى رئيس الوزراء بناء على طلبه".

وأشار إلى أن الاتفاق الآن مع رئيس الوزراء على تعيين 12 والي، من ترشيحات التنسيقيات وليس من قائمة المجلس المركزي، شريطة أن يكون بينهم إمرتان.

وأفاد حضرة بأن رئيس الوزراء طلب تأجيل إعلان ولاة كسلا والبحر الأحمر والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق دارفور ووسط دارفور، إلى حين معالجة أمر قوائم الترشيحات، خاصة وأن هذه الولايات تعاني نزاعاً مسلحاً بين بعض مكوناتها.

وقال إن المعالجة لا تعني استمرار حكم العسكريون لأن هناك إجماع على إقالتهم بعد أن تم تعيينهم على يد المجلس العسكري – المحلول بعد عزله الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019.

ويشغل 16 من قادة الفرق العسكرية في الولايات حاليا مناصب الولاة فيها وذلك من أصل 18 ولاية، حيث أن ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض كُلف وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي بحكمها بعد تنحية ولاتها العسكريون قبل أشهر.

وقبل يومين استقال الولاة العسكريون في كل من البحر الأحمر والشمالية وجنوب دارفور.

وقال حضرة إن قائمة الترشيحات المرفوعة من المجلس المركزي إلى رئيس الوزراء خلت من النساء لأن هناك توصية من المجلس بمنح النساء مناصب نواب للولاة ومناصب في حكومات الولايات بنسبة 50%. لكن بعد الانتقادات التي وجُهت للقائمة بأنها خالية من النساء طلب رئيس الوزراء الدفع بقائمة تضمهن.



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