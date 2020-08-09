رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإقناع عبد الواحد نور للانخراط في المفاوضات

الخرطوم 9 أغسطس 2020 - بدأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في مضاعفة جهوده لإقناع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، للانخراط في العملية السلمية.

عبد الله حمدوك

ورفض نور الدخول في تفاوض مع السلطة الانتقالية في المفاوضات التي تستضيفها جنوب السودان مُنذ أغسطس 2019، بحجة إنها لن تفضي لسلام، معلنًا عن مبادرة لقيام مؤتمر للسلام في الداخل، لكنه لم يطرح مبادرته بصورتها النهائية حتى الآن.

وقالت مصادر موثوقة، لـ"سودان تربيون"، الأحد: "إن رئيس الوزراء أفاد قوى الحرية والتغيير بأنه بدأ في مضاعفة جهده لإقناع عبد الواحد نور بالانخراط في المفاوضات".

وأشارت المصادر إلى حمدوك أبلغ الحرية والتغيير بأن تواصله مع نور لم ينقطع، وتعهد لها ببذل جهد إضافي حياله.

ويتوقع أن يصل إلى جوبا وفد حكومي خلال الأيام المقبلة لتهدئة الأوضاع مع الحركة الشعبية - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وذلك بعد تصاعد الاتهامات بين الحركة والجيش السوداني حول خرق وقف إطلاق النار.

وتبادل الجيش السوداني الحركة الشعبية الاتهامات بشأن مقتل مواطنين ورُحل في منطقة خور الورل التي تسيطر عليها الحركة ومع ذلك أكد الطرفان أنهما ملتزمان بالمبادئ الخاصة بوقف إطلاق النار.

ولا تزال مفاوضات السلام مع الحركة متعثرة بين الطرفين لتمسك الأخيرة بإدراج علاقة الدين بالدولة في بنود التفاوض فيما تقول الحكومة أن هذا الأمر يُناقش في مؤتمر دستوري مزمع عقده بنهاية الفترة الانتقالية.