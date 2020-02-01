رئيس الوزراء السوداني يتوجه الى جيبوتي بالأحد

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

الخرطوم 1 فبراير 2020- يتوجه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك الأحد، إلى جمهورية جيبوتي في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة قدمها الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي.

وقال سفير السودان لدى جمهورية جيبوتي، حمزة الأمين باعو، إن "الزيارة تهدف إلى تنوير القيادة الجيبوتية بتطورات الأوضاع في البلاد، بجانب بحث مجالات التعاون الثنائي، وآليات تطوير التنسيق المشترك خدمة لمصالح البلدين".

وأشار بحسب وكالة السودان للأنباء إلى أن رئيس الوزراء سيزور خلال هذه الزيارة منشآت جيبوتي "تليكوم" بجانب وضع حجر الأساس لمقر الإيقاد الجديد بالعاصمة جيبوتي وزيارة الموانئ بالمدينة.

كما أكد السفير استئناف عمل اللجنة السودانية الجيبوتية بعد وصول رئيس الوزراء.

ووصف زيارة حمدوك لجيبوتي بالتاريخية باعتبارها أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى من السودان بعد الثورة مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية بين البلدين بالخرطوم.

وكان آخر اجتماع للجنة عقد بجيبوتي في العام 2014م .

وأفاد السفير السوداني أن استراتيجية رئاسة السودان لمنظمة الإيقاد ترتكز على التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وهيكلتها لتصبح منظمة إقليمية اقتصادية بجانب تحقيق الأمن والسلام في منطقة الإيقاد والوصول لسلام في جنوب السودان واستقرار الأوضاع في الصومال.