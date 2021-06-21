رئيس الوزراء السوداني يعتزم إعلان كتلة جديدة لتحصين الانتقال

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

الخرطوم 21 يونيو 2021 – يعتزم رئيس الوزراء السوداني إزاحة الستار عن مبادرة سياسية جديدة يوم غد الثلاثاء في محاولة منه لتوحيد الكيانات السياسية وتحصين الفترة الانتقالية.

وقال مسؤول حكومي رفيع لـ “سودان تربيون" الإثنين إن اتصالات عبد الله حمدوك بالقوى السياسية بدأت منذ عدة اسابيع وانه يسعى من خلالها الى كتلة موحدة لإنجاز الانتقال عبر برنامج متفق عليه، كما أكد وجود محاولات لأشراك العسكريين في المبادرة الرامية للعبور بالفترة الانتقالية الى بر الأمان.

وربط مصدر آخر بين المبادرة والخلاف المكتوم بين قادة الجيش والدعم السريع مؤكدا أن تداعياته باتت تنذر بالخطر، وذلك برغم حرص الطرفين على نفيه والتقليل من الأنباء الرائجة حول تمدد تلك الخلافات.

وقال مجلس الوزراء، في تصريح صحفي إن حمدوك سيقدم الثلاثاء تنويرا للإعلان عن المبادرة الوطنية الجديدة التي استبقها بإجراء مشاورات موسعة مع قادة السلطة الانتقالية والقوى السياسية والمدنية، لتطوير مبادرته "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال -الطريق إلى الأمام".

وأضاف " المبادرة تهدف إلى توحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل وتحصين الانتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته".

وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جعفر حسن لـ “سودان تربيون" إن رئيس الوزراء عقد لقاءات وصفها بالإيجابية مع المجلس المركزي للائتلاف الحاكم تمهيدا لطرح مشروع سياسي ظل حمدوك يبشر به باسم "الكتلة الانتقالية" يضم كل أطراف الثورة.

وفشل المجلس المركزي للحرية والتغيير -أعلى سُّلطة في الائتلاف -في عقد مؤتمر تداولي لإصلاح التحالف بدأ التحضير له مُنذ يناير 2020.