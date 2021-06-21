 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 21 حزيران (يونيو) 2021

رئيس الوزراء السوداني يعتزم إعلان كتلة جديدة لتحصين الانتقال

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 36.7 كيلوبايت
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

الخرطوم 21 يونيو 2021 – يعتزم رئيس الوزراء السوداني إزاحة الستار عن مبادرة سياسية جديدة يوم غد الثلاثاء في محاولة منه لتوحيد الكيانات السياسية وتحصين الفترة الانتقالية.

وقال مسؤول حكومي رفيع لـ “سودان تربيون" الإثنين إن اتصالات عبد الله حمدوك بالقوى السياسية بدأت منذ عدة اسابيع وانه يسعى من خلالها الى كتلة موحدة لإنجاز الانتقال عبر برنامج متفق عليه، كما أكد وجود محاولات لأشراك العسكريين في المبادرة الرامية للعبور بالفترة الانتقالية الى بر الأمان.

وربط مصدر آخر بين المبادرة والخلاف المكتوم بين قادة الجيش والدعم السريع مؤكدا أن تداعياته باتت تنذر بالخطر، وذلك برغم حرص الطرفين على نفيه والتقليل من الأنباء الرائجة حول تمدد تلك الخلافات.

وقال مجلس الوزراء، في تصريح صحفي إن حمدوك سيقدم الثلاثاء تنويرا للإعلان عن المبادرة الوطنية الجديدة التي استبقها بإجراء مشاورات موسعة مع قادة السلطة الانتقالية والقوى السياسية والمدنية، لتطوير مبادرته "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال -الطريق إلى الأمام".

وأضاف " المبادرة تهدف إلى توحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل وتحصين الانتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته".

وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جعفر حسن لـ “سودان تربيون" إن رئيس الوزراء عقد لقاءات وصفها بالإيجابية مع المجلس المركزي للائتلاف الحاكم تمهيدا لطرح مشروع سياسي ظل حمدوك يبشر به باسم "الكتلة الانتقالية" يضم كل أطراف الثورة.

وفشل المجلس المركزي للحرية والتغيير -أعلى سُّلطة في الائتلاف -في عقد مؤتمر تداولي لإصلاح التحالف بدأ التحضير له مُنذ يناير 2020.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حمدوك ؛ آن أوان الرحيل 2021-06-20 17:57:42 بقلم : محمد عتيق مثل ملايين السودانيين تفاءلنا بالسيد عبدالله حمدوك رئيساً لحكومة الثورة ، وقبل ذلك اعتبرنا التفاوض مع المجلس العسكري (اللجنة الأمنية) أمراً مفيداً لاستقرار الوطن ، لاستكمال الثورة وضمان تدرجها .. ومثلهم (...)

الزاكي طمل: البلايا في طي المزايا 2021-06-18 19:19:57 ياسر عرمان تأملات في دهاليز موت قائد رسم الحدود الشرقية بنصل البسالة: مدخل أول السودانيون حينما يتحدثون عن الحدود الشرقية وعن "الفشقة" هذه الأيام فإن حديثهم سيمر بنصل وسيف الزاكي طمل والبارود الذي استعمله قبل أن يمر (...)

اسقاط الحكومة: أسئلة تبحث عن إجابات! 2021-06-16 22:24:10 بقلم : الواثق كمير ‏kameir@yahoo.com دع الناس تتفق أولا على تعريف ما هو المقصود بإسقاط الحكومة الانتقالية، وهو مطلب تنادي بها قوى سياسية ومتجمعية عديدة ومختلفة الرؤية لهذا الإسقاط ومآلاته؟ إن الدعوة لإسقاط حكومة (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.