 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 22 كانون الأول (ديسمبر) 2019

رئيس الوزراء السوداني يطلب مهلة لاستبدال وزيري الخارجية والزراعة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 22 ديسمبر 2019- قالت مصادر موثوقة لـ"سودان تربيون"، الأحد، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، طلب من قوى "الحرية والتغيير" بعض الوقت لاستبدال وزيري الخارجية والزراعة.

JPEG - 35.7 كيلوبايت
رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية أسماء عبد الله أثناء قمة (إيقاد) في 29 نوفمبر 2019 (سونا)

وأوصى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، 11 ديسمبر الجاري، رئيس الوزراء إقالة الزراعة عيسى عثمان شريف، لتسببه في فشل الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة.

وأضافت المصادر إن قوى "الحرية والتغيير" أوصت رئيس الوزراء أيضا بإقالة وزير الخارجية أسماء عبد الله، بجانب وزير الزراعة؛ وأن حمدوك طلب إمهاله وقت يستطيع فيه تقييم أداء كل الوزراء.

وكشفت المصادر اللصيقة بقوى "الحرية والتغيير" وهي بمثابة التحالف الحاكم في السودان، عن تحفظات حول أداء وزير الإعلام فيصل محمد صالح، تم ايصالها لرئيس الوزراء.

وقالت إن التحالف الحاكم تخلى عن رغبته التي أعلنها في وقت سابق بشأن تقييم أداء الوزراء بعد مائة يوم من تنسمهم مناصبهم، بعد أن أبلغهم رئيس الوزراء عزمه تقييم أداء حكومته.

وأشارت إلى أنه لم يحدد وقتا لإكمال عملية التقييم.

وتسلم حمدوك رئاسة الوزراء في 21 أغسطس الماضي، بناء على اتفاق سياسي بين قادة الجيش وقوى الحرية والتغيير، بعد أن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، إثر ثورة شعبية اندلعت أولى تظاهراتها في خواتيم العام الفائت.

ويمثل تحالف "الحرية والتغيير" بموجب الاتفاق الواجهة التنفيذية التي تتولى اختيار قادة الجهاز التنفيذي ليصادق عليهم رئيس الوزراء.

وكان القيادي بتحالف الحرية والتغيير، صديق يوسف، كشف لـ "سودان تربيون"، في وقت سابق عن تقديم توصية لإقالة وزير الزراعة كما أكد اعتراض المجلس المركزي على سياسات بعض الوزراء، وقال "ناقشنا ذلك وقررنا توصيل اعتراضاتنا إلى رئيس الوزراء".

والمجلس المركزي أعلى سُلطة في التحالف، الذي تكون بداية العام الجاري بعد توقيع مكوناته على إعلان الحرية والتغيير الذي طرحه تجمع المهنيين السودانيين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ومخاطر داخلية .....(٣) 2019-12-22 21:28:36 بقلم : محمد عتيق لن نمل الإشارة إلى/الحديث عن المخاطر التي تعيق الثورة من داخل جدرانها ، إذ لا يجوز أن تكبلنا الاعتبارات السائدة "أتمنى أن نسميها البائدة قريباً" ، اعتبارات : ياخي ما في داعي ، ما تحرج الزول ، ما تزعل فلان (...)

الاسترقاق.. خطايا الماضي ودلالات الحاضر (2 - 3) 2019-12-15 23:26:26 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk إذاً، ما هي المرجعيَّة الثقافيَّة لكونرد وأمثالهم، والتي منها نبعت أفكارهم وجاءت تعابيرهم؟ الجدير بالذكر أنَّ السيطرة الإمبرياليَّة احتاجت إلى لغة جديدة لوصف العالم الذي (...)

ومخاطر داخلية .... (٢) 2019-12-15 20:18:21 بقلم : محمد عتيق في الجزء الأول من هذا المقال "ومخاطر داخلية" اتفقنا على أن ثورة أهل السودان الجارية منذ ديسمبر ٢٠١٨ ، أنها ثورة وعي عميق وتوق للتحرر ، تجاوزت نهائياً عدوها الخارجي (الاسلامويين بمسمياتهم المختلفة ونظامهم (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.