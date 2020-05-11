رئيس الوزراء السوداني يعقد لقاءات سياسية لمناقشة قضايا الانتقال

عبد الله حمدوك

الخرطوم 11 مايو 2020 – بدأ رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في عقد لقاءات مع القوى السياسية والمدنية، لمناقشة تحديات عملية الانتقال في بلاده.

وقال رئيس الوزراء في 4 مايو الجاري، إن عدم تعيين حكام مدنيين للولايات أضر بقضاياها، وإنه بصدد عقد مشاورات مع القوى السياسية والحركات المسلحة لمعالجة هذه الإشكالية.

وقال بيان، صادر عن مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "بدأ عبد الله حمدوك في سلسلة لقاءات مع قوى الثورة السياسية والمدنية، ضمن جهود توسيع قاعدة التشاور والتفاكر حول الفترة الانتقالية والتحديات التي تجابه عملية الانتقال في البلاد".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيلتقي خلال الأسبوع الجاري بلجان المقاومة وقوى سياسية، وذلك بعد اجتماعه خلال الأيام الماضية برئيس حزب الأمة الصادق المهدي، وتجمع القوى المدنية، والتحالف الوطني السوداني، وتجمع المهنيين السودانيين.

وأفاد البيان بأن رئيس الوزراء استمتع لتقييم لأداء الحكومة الانتقالية، كما طُرحت قضايا استكمال هياكل السلطة – إقامة المجلس التشريعي وتعيين حكام مدنيين للولايات وتكوين مفوضيات متخصصة – إضافة إلى مناقشة مسار عملية السلام والمعالجات المطلوبة للاقتصاد وقضية العدالة وكيفية إنفاذها.

وقال البيان: "تهدف هذه اللقاءات إلى فتح الباب واسعاً لنقاشات وحوارات صريحة وشفافة تضمن الوصول لتفاهمات تنطلق من حرص هذه القوى على نجاح الفترة الانتقالية والعبور بالوطن نحو آفاق أرحب في الديمقراطية الراسخة والسلام المستدام والاستقرار الاقتصادي والتعافي الاجتماعي".

وأكد على أن رئيس الوزراء "يسعي لإنجاح عملية العبور نحو الديمقراطية والوصول لما يتوق له بنات وأبناء الوطن المخلصين من أهداف تتمثل في تحقيق الحرية والسلام والعدالة."