 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 26 أيلول (سبتمبر) 2020

رئيس الوزراء السوداني يقول إن التطبيع مع إسرائيل ينطوي على حزمة "إشكالات"

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 26 سبتمبر 2020 - قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن التطبيع مع إسرائيل يحمل إشكالات متعددة وذلك في أول تعليق له على التقارير الصحفية في المتواترة عن اقتراب السودان من إقامة علاقات مع تل ابيب.

JPEG - 25.2 كيلوبايت
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

وقال عبد الله حمدوك، في ورقة قدمها الى المؤتمر الاقتصادي، السبت: "التطبيع مع إسرائيل يحمل إشكالات متعددة، كما إنه يحتاج إلى نقاش مجتمعي عميق".

وأشار إلى الخطوة بها الكثير من التعقيدات التي تحتاج لنقاش موسع.

وبرز التطبيع مع إسرائيل كشرط جدبد من الادارة الأميركية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث جرت مناقشات في هذا الخصوص بدولة الإمارات الأسبوع الماضي قادها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

و طلبت الخرطوم خلال تلك المحادثات دعم اقتصادها المنهار لإتمام هذه الخطوة غير ان الولايات المتحدة عرضت دفع 300 مليون دولار نقدًا، و3 مليارات دولار لتخفيف الديون مع وعود باستثمارات واسعة، وهو مالم تقبله الخرطوم التي قالت إنها لن تستطيع تسويق الصفقة دون مقابل ضخم.

وقال حمدوك إنه أخطر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعدم الربط بين رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبين التطبيع مع إسرائيل.

وفي سياق آخر، أقر حمدوك بتأخر الحكومة الانتقالية التي يقودها في تنفيذ إصلاحات في الاقتصاد بسبب جائحة كورونا والسيول والفيضانات. مؤكدًا على أهمية معالجة قضايا الاقتصاد الراهن.

وقال رئيس الوزراء إن مشكلات توفر السلع الاستراتيجية تُعتبر تحدي يواجه حكومة الانتقال بتوفير العملة الصعبة لاستيرادها.

وأقام السودان، السبت، مؤتمر اقتصادي هو الأول من نوعه في فترة الانتقال، حيث يتطلع قادة الحكومة إلى خروج المؤتمر بتوصيات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وقال حمدوك إن المشروع التنموي المتكامل يحتاج إلى تعبئة الموارد المتمثلة في الضرائب والجمارك والزكاة والرسوم وعائد الموارد الطبيعية وصرفها على الأجهزة الأمنية والعدلية والبنيات التحتية الضرورية لإنتاج وتبادل السلع والخدمات من تعليم وصحة ورعاية الضعفاء.

والورقة التي قدمها رئيس الوزراء في المؤتمر جاءت بعنوان "الرؤى والتحديات وأولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية".

وطالب حمدوك بمخاطبة المصالح العامة لتحقيق المشروع التنموي في البلاد وتعزيز سيادة حكم القانون.

وأشار إلى وجود مقترحات بشأن رفع الدعم الحكومي عن السلع الرئيسية، لكنه أفاد بأن الحكومة تسعى لترشيد الدعم.

وعملت الحكومة على رفع تدريجي للوقود طوال الأشهر الفائتة، مما تسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث وصل معدل التضخم لشهر أغسطس لـ 166%.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الجيل الجديد أمام مسؤولياته 2020-09-20 21:30:26 بقلم : محمد عتيق نشأت أهم أركان الدولة السودانية الحديثة (الخدمة المدنية والمؤسسة العسكرية) على التقاليد البريطانية : من المجتمع المدني تنشأ الأحزاب السياسية التي تقود الدولة في ظل نظام ديمقراطي على نهج "وستمنستر" ، بينما (...)

الطاقة الممكنة والمستدامة لتشغيل التنمية 2020-09-14 00:37:48 الفحم الحجري أحد الخيارات الطاقة الممكنة والمستدامة لتشغيل التنمية المهندس صلاح النعيم من القناعة السائدة إدخال الصناعات التحويلية في المنتجات الزراعية والرعوية ليتم تصديرها مصنعة أو علي قدر متقدم من التصنيع بما يحقق (...)

ثم تقليعة التطبيع مع اسرائيل 2020-09-13 20:54:15 بقلم : محمد عتيق الإحساس بالمخاطر الكبيرة والمتشابكة التي تواجه ثورة السودان يقف خلف التسامي فوق الخلافات والاختلافات الفرعية والتركيز على ما يفيد تقدم الثورة ونجاحها وتقصير زمن النصر النهائي لها ، نرى النزعات الانانية ، (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.