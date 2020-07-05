رئيس الوزراء السوداني يقيل مدير عام قوات الشرطة ونائبه

الخرطوم 5 يونيو 2020 – أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مدير عام قوات الشرطة الفريق أول عادل بشائر، ونائبه الفريق عثمان محمد يونس، من منصبيهما.

الفريق شرطة عزالدين الشيخ مدير عام قوات الشرطة

وتأتي إقالة قادة الشرطة تلبية لاحتجاجات جرت في 30 يونيو الفائت، حيث خرج الملايين إلى الشوارع في العاصمة والخرطوم ومدن أخرى عديدة إلى الشوارع للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات فورية في مؤسسات الدولة لا سيما الأجهزة الأمنية.

وأفاد بيان، صادر عن مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"، الأحد بأن رئيس مجلس الوزراء " أصدر قرارا بإعفاء الفريق أول شرطة عادل محمد احمد بشائر من منصب مدير عام قوات الشرطة وتعيين الفريق شرطة عزالدين الشيخ على بدلاً عنه".

وصدر قرار آخر قضى بإعفاء الفريق شرطة عثمان محمد يونس من منصب نائب مدير عام قوات الشرطة.

وغرد حمدوك على مناصته في مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا قرارات الإقالة.

وقالت مصادر موثوقة لـ"سودان تربيون" في وقت سابق إن هيئة الشرطة ستشهد تغييرات جذرية بتنحية 8 من كبار الضباط ، وقالت إن القرارات ستصدر تباعا.

ولاقى قرار تنحية مدير الشرطة ونائبه ارتياحا كبيرا في الأوساط السودانية المختلفة بسبب حالة التراخي التي كانت تبديها قوات الشرطة في التعامل مع احتجاجات مؤيدي النظام المعزول علاوة على اتهامات عديدة طالت قيادة الشرطة المقالة بالتباطؤ في تنفيذ مهام أمنية ملحة سيما في مناطق النزاعات القبلية التي شهدتها ولاية البحر الأحمر.

المدير الجديد

وبحسب مصادر شرطية فإن المدير الجديد لقوات الشرطة الفريق شرطة عزالدين الشيخ يحظى بقبول واسع حيث عمل، في ولايات سودانية عديدة بينها كسلا والجزيرة وغرب دارفور.

كما ترأس إدارة الأمن الداخلي وقيادة قوات الاحتياطي المركزي والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ثم مديرًا لشرطة ولاية الخرطوم.

وحصل الشيخ على دبلوم العلوم الشرطية من كلية الشرطة 1985، ونال بكالوريوس علوم الشرطة والقانون من جامعة الرباط في يوليو 2008، كما حصل على زمالة اكاديمية الشرطة العليا أغسطس 2009، ودرس دورة القيادات المتقدمة اكاديمية الشرطة السودانية نوفمبر 2002، وبعثته الحكومة في 2011 إلى دورة رؤساء بعثات حفظ السلام بمعهد عمليات حفظ السلام بنيروبي تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ونال الشيح وسام الجدارة ووسام الخدمة الطويلة الممتازة، إضافة إلى نجمة الإنجاز العسكري.