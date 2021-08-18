رئيس الوزراء السوداني يقيل والي ولاية القضارف

- سليمان علي
الخرطوم 18 أغسطس 2021 ـ أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأربعاء، والي ولاية القضارف سليمان علي من منصبه وكلف أمين عام حكومة الولاية بتصريف مهام الوالي لحين تعيين والي جديد.
وأثار والي القضارف موجة جدل واسعة بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه قبل سنوات على منصة وهو يقدم فقرات في احتفالية مبايعة احدى القبائل لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
والأحد الماضي قال رئيس الوزراء إن قرارا حاسما سيتخذ بشأن والي القضارف خلال 24 ساعة، وخيّر الوالي بين الاستقالة أو الإقالة.
وأوضح حمدوك في قرار الإعفاء، أن القرار جاء عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019.
ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي وحكومة ولاية القضارف والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
ولم يحظى الوالي بمساندة حزبه "التجمع الاتحادي" الذي طالبه بتقديم استقالته على الفور التزاما بقرار تنسيقية الحرية والتغيير بلاية القضارف، وأفاد الحزب في بيان أنه أبلغ بذلك كل من رئيس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
يشار الى أن الوالي مثار الجدل كان رد على متداولي المقطع بأن تقديمه لذاك المنشط كان من منطلق قبلي وليس لانتمائه للحزب المنحل.
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