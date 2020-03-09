رئيس الوزراء السوداني ينجو من تفجير استهدف موكبه

الخرطوم 9 مارس 2020 - تعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الاثنين، لمحاولة اغتيال فاشلة، اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه كوبر شرقي الخرطوم.

سيارة رئيس الوزراء بعد استهدافها بالتفجير

وقال شهود عيان، لـ"سودان تربيون"، الاثنين، إن رئيس الوزراء نُقل بعد محاولة الاغتيال الفاشلة إلى مقر مجلس الوزراء، حيث يُعقد اجتماعي طارئ.

ولم تصدر من السُلطات الرسمية أي تصريحات حول عملية الاغتيال.

وأكد تلفاز السودان الرسمي محاولة الاغتيال الفاشلة، وأشار إلى أن رئيس الوزراء نُقل إلى مكان آمن، ولم يصب بأذي.

وتعد هذه المرة الأولي التي يتعرض فيها موكب مسئول إلى محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم، التي يسود فيها أمان نسبي.

ويتخوف سودانيين من أن تؤدي محاولة الاغتيال الفاشلة، التي لم تتهم جهة ما بتورطها في المحاولة، إلى استقطاب قد يؤدي إلى عدم استقرار الفترة الانتقالية.