رئيس الوزراء: لا مجال لعودة المصادرات والاعتقال التعسفي للصحفيين

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ـ صورة من سونا

الخرطوم 3 مايو 2021- وعد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بإتاحة العمل الإعلامي الحر وقال إنه لا مجال لعودة المصادرات والتضييق على الصحفيين.

وهنأ حمدوك الصحفيين والإعلاميين والمدونين باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام. وقال "فخر لنا كسودانيين أن وضعنا الحرية كقاعدة لمثلث شعار الثورة المنتصرة (حرية، سلام، وعدالة)".

وأضاف في كلمته بهذه المناسبة: " عانى أهل الصحافة والإعلام والإعلام الجديد في بلادنا من القتل خارج القانون والاعتقال والمنع والمصادرات والملاحقات، دون أي مسوغ قانوني وفقط لاختلاف في الآراء وعجز عن إدراك معنى وأهمية الرأي الآخر ودوره في عملية النقد والتقويم وتصحيح المسار حتى لو جاء هذا النقد قاسيا".

وتابع " اليوم وبفضل الثورة المجيدة وتضحيات الشهداء الكرام وبذل النساء والشباب وصمود الشعب السوداني ومنهم أهل المهنة، عادت للكلمة روحها ولحرية الرأي والتعبير مكانته".

واكد حمدوك أنه في سودان الثورة "لا مجال لعودة المصادرات والإيقاف، ولا سبيل للاعتقال التعسفي أو الملاحقة للصحفيين والإعلاميين والمدونين بدون سند قانوني".

وأكد السعي لبلوغ شعار "صحافة حرة "باعتبارها أحد أعمدة الديمقراطية، رغم التحديات التي تجابه صناعة الصحافة والإعلام وتؤثر على تطورها.

وقال إن الإرث الذي وضعه المؤسسون للمهنة، والرعيل المخضرم والأجيال اللاحقة له، ومواجهتهم للاستعمار واستبداد الحكومات الوطنية بالقلم الشجاع والكلمة الشريفة، وعبر الصدع بالرأي في أحلك المواقف والظروف، "يدفعنا للمساهمة بقوة وكتف بكتف لتجاوز كل العقبات والتحديات للوصول إلى موقع متقدم في مجال حرية الصحافة والكتابة والنشر والتعبير".