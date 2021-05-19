رئيس الوزراء : نتوقع اعفاء 80 % من الدين الخارجي بنهاية يونيو

حمدوك يتحدث للصحفيين بعد عودته من باريس.. الاربعاء 19 مايو 2021

الخرطوم 19 مايو 2021- توقع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حصول بلاده على اعفاء لنحو 80 % من الدين الخارجي بنهاية الشهر المقبل.

ووصل عبد الله حمدوك الى الخرطوم ليل الأربعاء بعد مشاركته برفقة وفد رفيع في مؤتمر دولي لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد نظمته فرنسا على مدى يومين بمشاركة نحو 40 دولة وواجهة عالمية.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات صحفية إن السودان حتى يصل لنقطة القرار حول إعفاء الديون، حقق مسبقاً أربعة من شروط تطبيق مبادرة هيبيك لإعفاء الديون.

وتابع "تم الإيفاء بالشرط الخامس والاخير حول كيفية معالجة ديون صندوق النقد بتدخل فرنسا التي عالجت هذا الشرط بالقرض التجسيري".

وقال "بذلك نكون استجبنا لكل الشروط وبنهاية شهر يونيو القادم سنكون وصلنا لنقطة القرار بمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون HIPC والتي نتوقع أن يتم اعفاءنا من حوالي 80% من الدين، ما يعادل 44-46 مليار دولار".

وتناهز ديون السودان الخارجية الـ 60 مليار دولار.

وكان حمدوك بحث في باريس مع وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان ملف الدين السوداني.

وحصل المسؤول السوداني على تعهدات من الوزير السعودي بأن تعمل المملكة مع السودان في مفاوضات معالجة الديون السودان مع الدول خارج نادي باريس (الصين، الكويت، الامارات واليابان).

وشدد الجدعان على أن الرغبة الأساسية ستظل هي إعفاء الدين بالكامل وليس تخفيفه، حيث أوضح أنه سيعمل مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا، في اتجاه تسهيل عملية الهيبيك ومساعدة السودان بأكبر قدر ممكن في معالجة ملف الديون عند وصوله نقطة القرار الشهر المقبل.

وكان وزير الخارجية السعودي أعلن خلال مشاركته في مؤتمر باريس عن تقديم المملكة 20 مليون دولار لتغطية فجوة تمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي.