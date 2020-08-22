رئيس الوزراء يدعو القضاء لتسريع محاكمات قادة نظام البشير

الخرطوم 22 أغسطس 2020 – حث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجهاز القضائي على تسريع إجراءات محاكمة قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في محاولة لإنهاء التوتر القائم بين حكومته ولجان المقاومة، التي تعد إقرار العدالة أهم مطالبها.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

وبدأت لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم مُنذ 17 أغسطس التصعيد ضد حكومة حمدوك بإغلاق الطرق وإشعال الإطارات، احتجاجًا على فض موكب سيرته لمقر مجلس الوزراء، وكذلك لتأخر الحكومة عن تنفيذ حزمة إصلاحات تعهدت بالقيام بها قبل منتصف يونيو الفائت.

وقال عبد الله حمدوك، في خطاب إلى الشعب، عشية الذكرى الأولي لأدائه اليمين الدستورية، "تعمل أكثر من 35 لجنة تحقيق في قضايا مختلفة، وتمضي محاكمات قادة نظام البشير بشكل متواتر، لهذا لابد من الإسراع في هذه المحاكمات، أحث الجهاز القضائي على تسريع إجراءات هذه المحاكمات وتلك المتعلقة بقضايا الفساد".

ويمثل قاد نظام البشير من وقت لآخر امام محاكم تحت اتهامات بالفساد كما بدأت إجراءات مقاضاتهم بشأن تورطهم في الانقلاب على نظام الحكم الديموقراطي بالعام 1989.

وأعلن حمدوك مجددا استعداد حكومته للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية "في تسهيل مثول المتهمين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لتحقيق العدالة بشكل كامل".

وتتهم الجنائية الرئيس المعزول واثنين من كبار معاونيه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور وتطلب مثولهم أمام القضاة في لاهاي.

الولاية على المال العام

وأعلن حمدوك في سياق حديثه عن الوضع الاقتصادي بدء معالجة أمر الشركات التابعة للقطاع الأمني والعسكري، باتفاق جميع هياكل السُلطة الانتقالية، لتكون تحت إمرة الجهاز التنفيذي.

وقال " استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الامني والعسكري تحظى بأولوية قصوى من الحكومة من اجل تبعية وولاية وزارة المالية على المال العام".

واتسعت في الفترة الأخيرة انتقادات صريحة للحكومة المدنية بعجزها عن السيطرة على الشركات التابعة للقطاع العسكري والأمني، التي يصل عددها لأكثر من 200 شركة، تعمل في مجالات حيوية، دون أن تدفع ضرائب أو جمارك، ودون توريد مكاسبها الى الخزينة العامة.

وأقر رئيس الوزراء بأن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت حكومته تطبيقها "مؤلمة وشاقة"، لكنها ضرورية على المدى البعيد، حيث عملت من أجل التخفيف من آثارها في تنفيذ برنامج الدعم النقدي المباشر، وهو برنامج قال إنه يشمل دعم مباشر للفئات الزراعية والعمالية المنتجة.

وأضاف: "تعمل الحكومة أيضًا على دعم مشاريع التعاونيات وتنفيذ برنامج سلعتي، لتوفير السلع الضرورية، بحيث تشتريها الحكومة من المنتجين وتبيعها بشكل مباشر للمنتجين بتخفيض يصل إلى 40%".

وتمسك حمدوك برفع الدعم الحكومي عن الجازولين والبنرين بصورة متدرجة، مع الاستمرار في دعم الأدوية والكهرباء وغاز الطبخ والقمح والفيرنس والمدخلات الزراعية.

المجلس التشريعي

وطالب حمدوك المكون العسكري في مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير، بضرورة الإسراع في تكوين المجلس التشريعي، حيث منحت الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال، 67% من مقاعده لقوى الحرية فيما تذهب الـ 33% للقوى المؤيدة للثورة ولم توقع على إعلان الحرية والتغيير.

وقال إن حكومته تواجه تحدي يتمثل في الوضع الراهن لقوى الحرية والتغيير التي تواجه تباينات بين مكوناتها أنتج حالة من الاستقطاب السياسي الحاد، وأدى وفقا لحمدوك إلى تخندق وتمترس حزبي وتنظيمي في صراع نتج عنه ابتعاد القوى السياسية والنقابية والاجتماعية التي قادت الثورة عن بعضها.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني عن دعم الحكومة الكامل والمشاركة في المؤتمر التأسيسي لقوى الحرية والتغيير، متوقعًا أن يضم جميع المكونات بما فيها لجان المقاومة، ليعالج الإشكاليات من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة في العمل المشترك.

وطرح حمدوك مبادرة (المشروع الوطني)، يقوم على ركيزتين، الأولي مشروع سياسي يحدد كيف يُحكم السودان والآخر مشروع تنموي نهضوي.

وظل رئيس الوزراء يتحدث على الدوام عن غياب المشروع الوطني، وهذه المرة الأولي التي يقدم هذا المقترح، كما ظللت القوى السياسية تتحدث عن قيام المؤتمر الدستوري قبل نهاية فترة الانتقال ليضع إجابة على كيف يحكم السودان، إضافة إلى قضايا أخرى مثل نظام الحكم.

وفي موضوع آخر تحدث حمدوك عن تمكن السودان من قطع أشواطاً بعيدة في اتجاه مغادرة قائمة الإرهاب.

وقال "السودان قطع خطوات كبيرة في إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب ما يسمح بخلق البيئة الملائمة لإصلاح الاقتصاد والاستفادة من إمكانيات البلاد والاستثمار فيها بدون قيود".