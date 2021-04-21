 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 21 نيسان (أبريل) 2021

رئيس الوزراء يصل عطبرة وسط احتجاجات للجان المقاومة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 40.5 كيلوبايت
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ـ صورة من سونا

عطبرة 21 أبريل 2021 - وصل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى عطبرة، شمالي السودان، فيما نظمت لجان المقاومة احتجاجات ضده وأعلنت مقاطعتها لقاءه.

وتُعد عطبرة نقطة انطلاقة الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عمر البشير عن الحُكم، وذلك بعد أن نظم مواطنيها احتجاجات عنيفة في 18 ديسمبر 2018، أحرق فيها مقر الحزب الحاكم.

وتعهد حمدوك، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء، بتطوير القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن حكومته ستطرح مشاريع استثمارية في مؤتمر باريس مايو المقبل.

ورافق حمدوك في زيارته الأولى لولاية نهر النيل وزراء شؤون مجلس الوزراء والصناعة والزراعة والمعادن.

وتفقد رئيس الوزراء مشروع "زادي ون"، الواقع في محلية بربر التابعة لولاية نهر النيل.

والمشروع التابع لشركة زادنا العالمية للاستثمار المملوكة للجيش السوداني، ويعتبر أكبر المشاريع الزراعية التي تستخدم تقنيات متطورة في السودان.

ويستهدف المشروع زراعة نحو مليون فدان، فيها محاصيل بستانية وإنتاج حيواني واستزراع سمكي.

وتفقد حمدوك، أيضًا، هيئة السكك الحديدية بمدينة عطبرة.

ويحتوي برنامج حمدوك على لقاءات رسمية مع حكومة الولاية واجتماعات مع فرعية الحرية والتغيير بنهر النيل ولجان المقاومة.

لكن العشرات من منتسبي هذه اللجان نظموا وقفة احتجاجية تندد بزيارة حمدوك، وأعلنوا مقاطعة لقاءه احتجاجًا على عدم تنفيذ العدالة.

وقالت لجان المقاومة في بيان، تلقته "سودان تربيون": "ما زالت العدالة غائبة في ظل وجود نائب العام طالب الجميع بإقالته، ورئيسة قضاء لا حول لها ولا قوة".

وجددت رفضها لسياسات حكومة الانتقال الاقتصادية، خاصة رفع الدعم عن الوقود وزيادة أسعار الكهرباء وتخفيض قيمة العملة الوطنية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

هلا عدنا إلى نقطة البداية 2021-04-18 18:20:31 بقلم : محمد عتيق وضع رئيس الفترة الانتقالية خطوطاً لبرنامج حكومته وجعل من الموافقة عليها بالتوقيع شرطاً للانضمام إليها ! أي أن من رشحتهم قحت (مجازاً) لعضوية الحكومة لا يعتمدهم السيد حمدوك وزراء عنده إلا إذا وافقوا على (...)

الموكب النسوي -لا يمكن الاختباء من رياح التغيير 2021-04-15 18:04:42 بقلم : هالة الكارب السودان بلدٌ شديدُ التسيُّس والاستقطاب، بلدٌ يعشَقُ أهلُه النقاشات والجدل؛ ما كان ولايزال مظهرًا يوميًّا في حياتنا، رجالًا ونساءً. إلَّا أنَّه ورغم كثرة الكلام وعشق النقاش الذي أثرى مجتمعاتنا، يظل (...)

فلنتواجه 2021-04-12 19:08:45 بقلم : محمد عتيق الآن ، الآن ، أصبح لزاماً علينا مواجهة الواقع كما هو ، كما هو ، خاصةً بعد أن : •• أصبحت الحياة جحيماً حقيقياً في بلادنا دون أسباب منطقية لقسوتها هذه سوى أنها نتاج للسياسات الاقتصادية المعادية للوطن (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.