رئيس الوزراء السوداني يعين مناوي حاكما على إقليم دارفور

مناوي في زيارة لاحد معسكرات اللاجئين شرق تشاد في فبراير 2020.. صورة لـ(سودان تربيون)

الخرطوم 2 مايو 2021 ـ أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، قرارا بتعيين مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، حاكما لإقليم دارفور.

واستند القرار على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية واتفاقية جوبا لسلام السودان بين حكومة السودان الانتقالية وأطراف العملية السلمية في أكتوبر 2020.

ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات التنفيذ.

وغرد مناوي على تويتر قائلا: "صدر اليوم قرار تعييني حاكما لإقليم دارفور، وهو قرار جزء من استحقاق اتفاق سلام جوبا، الشكر لكل الذين يبذلون الجهد لتنفيذ اتفاق السلام والالتزام باستحقاقاته وعلى رأسهم، رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة. اتمنى أن نعمل معا بتعاون".

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في مارس الفائت مرسوما دستوريا بإنشاء نظام الحكم الإقليمي "الفيدرالي" في البلاد.

ونص المرسوم "على تطبيق نظام حكم الأقاليم عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان 2020.

وفي 17 فبراير الماضي قال عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي، إن عودة السودان لنظام الحكم الفيدرالي الإقليمي أقرته اتفاقية السلام التي حددت العمل به خلال 60 يوما من توقيع اتفاقية جوبا للسلام.

وفي 25 سبتمبر 2020، أعلن مجلس السيادة أن اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، أقرت نظام حكم فيدرالي يستند إلى 8 أقاليم.

ويمهد ذلك لعودة السودان إلى نظام حكم الأقاليم بدلا من الولايات التي يبلغ عددها 18 بناء على اتفاق السلام مع الجبهة الثورية (الحركات المسلحة) الموقع في 3 أكتوبر الماضي.