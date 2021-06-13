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رئيس الوزراء يعين ولاة جدد على شمال وغرب دارفور والنيل الأزرق

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نمر عبد الرحمن والي شمال دارفور

الخرطوم 13 يونيو 2021- أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الأحد قرارا بإعفاء وتعيين ولاة بدارفور والنيل الأزرق استنادا على اتفاق السلام الموقع مع الجبهة الثورية في 3 أكتوبر الماضي.

وأقرت اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة نظام حكم فدرالي من 8 أقاليم بدلا عن النظام الحالي (18 ولاية).

ومنحت الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتقال، 4 ولايات لمرشحي تنظيمات الجبهة الثورية ليتولوا حكم ولايات شمال وغرب ووسط دارفور والنيل الأزرق.

ونصت أيضًا على تسمية والي من ولايات شرق السودان من أصحاب المصلحة، إما بقية الولايات الـ 13 تُرشحهم الحرية والتغيير لشغل المنصب

وأعلن القرار اعفاء ولاة كل من غرب وشمال دارفور محمد عبد الله الدومة ومحمد حسن عربي.
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كما قرَّر رئيس الوزراء تعيين كل من خميس عبد الله أبكر لولاية غرب دارفور، ونمر محمد عبد الرحمن واليا على شمال دارفور.

ويرأس خميس أبكر تنظيم التحالف السوداني، بينما ينتمي نمر الى حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي.

وشمل قرار التعيين كذلك تسمية أحمد العمدة بادي عن الحركة الشعبية جناح مالك عقار واليا على النيل الأزرق، حيث كان الوالي السابق توفى في حادث مروري بالسابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أصدر في مارس الماضي مرسوما دستوريا بإنشاء نظام الحكم الإقليمي الفدرالي عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم، الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة.

وينتظر أن يقرر مؤتمر نظام الحكم الذي شُكلت لجانه وتعمل ورشه في الخرطوم والولايات، ما إذا كان السودان سيطبق نظام الأقاليم أسوة بدارفور أم سيبقى الحال على ما هو عليه بنظام الولايات.



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