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رئيس بعثة (يونتيامس) يصل الخرطوم ويباشر مهامه

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رئيس بعثة (يونتيامس) فولكر بيرتس ورئيس اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة عمر الشيخ ـ الخرطوم 2 فبراير 2021

الخرطوم 2 فبراير 2021 ـ وصل إلى الخرطوم، فجر الثلاثاء، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونتيامس) فولكر بيرتس، على أن يبدأ مهامه بعد انتهاء تدابير الحجر الصحي الخاصة بجائحة كورونا.

ولم تعلن الحكومة السودانية عن وقت محدد لرفع القيود المحدودة التي فرضتها لمنع تفشي الجائحة على نطاق واسع.

وبدأ نشاط البعثة الأممية، التي تعمل تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، في الأول من يناير 2021، وهي بعثة طلبها السودان لتعمل على دعم الانتقال وعملية السلام.

واستقبل رئيس اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة عمر الشيخ، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونتيامس فولكر بيرتس.

وقالت اللجنة، في بيان، تلقته سودان تربيون: "يباشر بيرتس أعماله بلقاءات مكثفة مع كافة قيادات هياكل حكومة الانتقال بعد انقضاء فترة تدابير الحجر الصحي الخاصة بفايروس كورونا".

وعبر عمر الشيخ عن ثقته في تجارب بيرتس لقيادة بعثة الأمم المتحدة وتوظيفها في دعم قضايا الانتقال.

وأبدى المسؤول الأممي بدوره تطلعه لانطلاق العمل الرسمي ليونتيامس، متعهدا بتسخير كل الدعم الفني والدبلوماسي لعمل البعثة، بالتشاور والتنسيق مع مؤسسات الحكم في السودان.

وبموجب التفويض، تعمل البعثة على دعم عملية السلام والانتقال وإصلاح المؤسسات وحشد الموارد إلى السودان.

وجاء تفويض يونتيامس بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع في ديسمبر الماضي، القرار 2559 الذي يُنهي تفويض بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" في 31 ديسمبر.



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