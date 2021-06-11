رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يزور الخرطوم

- رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ـ وكالات
الخرطوم 11 يونيو 2021 ـ يصل الخرطوم غدا السبت، في زيارة تستغرق يومين، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي يرافقه مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن أديوي بانكولي ومستشار رئيس المفوضية محمد الحسن ود لباد.
ويلتقي الوفد خلال الزيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية مريم المهدي.
وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن اللقاءات مع المسؤولين السودانيين ستركز على العلاقة بين السودان والاتحاد الأفريقي خاصة فيما يلي عملية دعم الانتقال الديمقراطي في السودان والوقوف على تطورات الأوضاع بالبلاد وموقف تنفيذ اتفاقية السلام.
كما سيعقد الوفد لقاءات مع بعض الفعاليات السياسية ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأفريقية بالخرطوم ويلتقي رئيس بعثة "يونيتامس".
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