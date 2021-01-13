رئيس هيئة أركان الجيش السوداني يصل الحدود الشرقية لتفقد الخطوط الأمامية

الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية

القضارف 13 يناير 2020 – وصل رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وكبار قادة الجيش السوداني إلى الشريط الحدودي لتفقد الخطوط الأمامية بعد مقتل 6 نساء وطفل على يد المليشيات الإثيوبية.

وأدى هجوم شنته مليشيات اثيوبية الإثنين على مناطق "ليّة" و"كولي" التابعتين لمحلية الفشقة إلى مصرع 5 نساء وطفل، فيما عثر الجيش السوداني الثلاثاء على جثة امرأة من بين اثنتين فقدتا أثناء الهجوم.

وقالت مصادر عسكرية موثوقة، لـ"سودان تربيون"، الأربعاء: "إن رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار قادة الجيش، وصلوا إلى الشريط الحدودي".

وأشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان تفقد الخطوط الأمامية للجيش السوداني في الشريط الحدودي، كما تلقى تنوير من قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اللواء ركن حيدر الطريفي عن الأوضاع.

وأكدت المصادر على أن زيارة رئيس هيئة الأركان، التي أتت في أعقاب الأعتداء الأخير من قبل المليشيات الإثيوبية المسنودة من جيش بلادها، تمتد حتى السبت المقبل.

والثلاثاء، طالبت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي لإدانة الأعمال الإجرامية للمليشيات الإثيوبية التي تستهدف المدنيين والمطالبة بإيقافها فورًا.

وقالت مصادر عسكرية لـ “سودان تربيون"، في وقت سابق، إن الجيش السوداني بدأ في تمشيط المنطقة وملاحقة القوات الإثيوبية فور وقوع الهجوم.

وأفادت المصادر بأن التوقعات تشير إلى نذر مواجهات عسكرية بعد مناورات برية للجيشين السوداني والإثيوبي قرب الحدود فضلا عن تنفيذ الطيران الحربي الإثيوبي طلعات جوية الأولى من نوعها في المناطق الحدودية بإقليم الأمهرا المجاور لمنطقة القلابات السودانية.

وأعاد الجيش السوداني منذ نوفمبر الماضي انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى وقال لاحقا إنه استرد هذه الأراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يفلحونها تحت حماية مليشيات إثيوبية منذ العام 1995.