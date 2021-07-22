رئيس وزراء اثيوبيا : اكتمال ملء سد النهضة دون الإضرار بالسودان ومصر

الخرطوم 22 يوليو 2021- أعلن رئيس الوزراء الاثيوبي اكتمال عملية الملء الثاني لسد النهضة المقام على النيل الأزرق، وشدد على أن الخطوة تمت دون الإضرار بالأطراف الأخرى.

أعمال تشييد سد النهضة في أثيوبيا (صورة من سونا)

وفي تغريده على تويتر كتب آبي احمد الخميس " الى أخوتي وأخواني في دول المصب، لقد تم الملء الثاني لسد النهضة العظيم على نهر أباي في العشرين من يوليو 2021".

وأضاف "كما وعدتكم سلفا في التاسع من يوليو فقد قامت ايوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دولة المصب مباشرة".

وأرسل المسؤول الاثيوبي الأول تطمينات الى كل من السودان ومصر بأن عملية الملء لن تؤدي للإضرار بأي من البلدان الثلاث.

وكانت السلطات الاثيوبية أعلنت الإثنين الماضي اكتمال ملء سد النهضة لهذا الموسم في إجراء آحادي الجانب للعام الثاني على التوالي.

وأكدت اكتمال الملء الثاني بـ 13 مليار متر مكعب مضاف إليها 4.5 مليار متر مكعب من الملء الأول في يوليو 2020.

وردا على تلك الخطوة جددت وزارة الري السودانية في بيان قبل يومين موقفها برفض الإجراءات الأحادية الجانب من إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر، وقالت إن الوقت لم يفت للوصول الى اتفاق برغم اعلان اديس اكمال المرحلة الثانية من الملء.

من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، الخميس، إن الملء الثاني لخزان سد النهضة سيساهم في تحسين فرص المفاوضات مع دولتي المصب، مصر والسودان.

وأضاف مفتي أنه منذ البداية أعلمنا دول المصب ودول الجوار بأن سد النهضة يعمل على توليد الطاقة الكهرومائية ولن يؤذي دول المصب وأعلمناهم أيضا بأنه يمكنهم دراسة التأثيرات البيئية للسد وقدراته على توليد الكهرباء، فهو سد كهرومائي.

وتابع: “لاحظنا أنه ما من ضرر على دول المصب من وراء الملء الثاني لخزان سد النهضة".

وقال: “نريد عبر المفاوضات التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف لإيجاد حل للخلافات، نتطلع قريبا لاستئناف هذه المفاوضات، ولا يهمنا إلحاق الأذى بأي أحد”.

وأضاف مفتي: "قبل الملء الثاني لسد النهضة، أرسل وزير المياه والطاقة في إثيوبيا رسائل إلى نظرائه في مصر والسودان، لإبلاغهما بملء السد. إن اثيوبيا تسعى لتوفير المعلومات والبيانات لهاتين الدولتين وإبلاغهما بالتقدم المحرز".