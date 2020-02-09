رئيس وزراء اسرائيل: بلقاء البرهان في أوغندا (صنعنا التاريخ)

جدل كثيف أثار اجتماع البرهان - نتنياهو في عنتيبي .. (صورة من موقع الجزيرة نت)

الخرطوم 9 فبراير 2020- وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءه رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا بأنه "صناعة للتاريخ".

وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر الأحد "صنعنا التاريخ الأسبوع الماضي في أفريقيا. التقيت في أوغندا مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان وكان هذا اللقاء مهما جدا".

وأضاف: "اتفقنا على تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان".

وأشار نتنياهو الى أن الخرطوم شهدت انعقاد مؤتمر اللاءات الثلاث التي رفضت وجود إسرائيل والاعتراف بها والسلام معها.

وأردف "يحدث اليوم في العالم تغيير هائل ونحن نقوده من أجل تغيير علاقاتنا معظم الدول العربية والإسلامية. إسرائيل تحولت إلى دولة عظمى ودول إسلامية وعربية كثيرة تريد الاقتراب منا".